Armada Foods’un mimarisi, Türkiye gündeminde

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin'de, 137 bin 123 metrekareye kurulu 3 fabrikasındaki 11 hatta bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç ve glutensiz ürünler gibi 9 ana grupta işleme, satış, ihracat ve ithalat faaliyetleri yürüten Armada Foods, toplam üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. 2023’te Türkiye’den gerçekleştiren bakliyat ihracatının yüzde 7,2’sini, hububat ihracatının ise yüzde 7,4’ünü tek başına gerçekleştirerek sektördeki iddiasını bir kez daha ortaya koyan Armada Foods, kendini her alanda yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor.



Geçtiğimiz yıllarda Udesign Mimarlık ile işbirliğine giderek, merkez tesis içinde bin 200 metrekarelik modern bir yönetim binası/ofis inşa eden Armada, tercih ettiği şık tasarımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kolonlar üzerine tek kat şeklinde planlanıp geniş ve ferah kullanım alanlarının oluşturulduğu Armada Foods’un ofisi, 145 projenin değerlendirilmesiyle Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından düzenlenip Roca desteğiyle derlenen Türkiye Mimarlık Yıllığı 2024’te yer alan 35 projeden biri oldu.



Türkiye’nin önde gelen mimar ve akademisyenlerinden Sacit Arda Karaatlı, Hayriye Eşbah Tunçay, Funda Uz ile Aydan Volkan’ın seçtiği projelerin yüzde 40’ına İstanbul ev sahipliği yaparken, listede Mersin’den sadece Armada Foods yer aldı.