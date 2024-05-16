'Arsa bizden, kredi devletten binamızı birlikte inşa edelim'

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın ticaret ve sanayi hayatının önemli merkezlerinden biri olan ve 6 Şubat depremlerinde binlerce işyerinin hasar aldığı Küçük Sanayi Sitesi esnafı, yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Kır, birçok sanayi esnafının kendisine ait arsası olduğunu belirterek, “Yukarı taraftaki 5 bin 550 dönümde, yaklaşık 800’e yakın esnafımızın kendi arsa alanları var. Esnaflarımız kendi arsalarına işyeri yapmak için kredi desteği bekliyor” dedi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafının zor günler geçirdiğini ifade eden Sadi Kır, ismi her ne kadar küçük olsa da gerek işyeri sayısı gerekse de istihdama katkısı ile Küçük Sanayi Sitesi’nin şehrin ekonomisine büyük bir katkısı olduğunu söyledi. Bu nedenle sanayi esnafının sorunlarının bir an önce giderilmesi adına herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Kır, “Küçük Sanayi Sitesi, 15 bin insana istihdam sağlayan ve yaklaşık 3 bin 500 iş yerinin bulunduğu bir sanayi sitesidir. 6 Şubat depremlerinden sonra burada yaklaşık bin 200’e yakın ağır, orta hasarlı ve hafif hasarlı iş yerlerimiz var. Depremler esnaflarımıza istihdam konusunda zarar vermiştir. Sanayimizde üreten insanlarımız vardı. Üretim yapan iş yerleri yıkıldı veya ağır hasar aldı ve iş kaybımız fazlalaştı” diye konuştu.

“Devletle el ele sanayimizi ayağa kaldıracağız”

Küçük Sanayi Sitesi’nin yeniden ayağa kalkması adına çalışmaların devam ettiğini belirten Sadi Kır, “Devletimiz ve esnafımız el ele vererek bir an önce sanayimizi, ayağa kaldırmaya uğraşıyoruz. Burada Sanayi Kooperatifi’nin, Teknik Makine Kooperatifi’nin son aşamaya gelinen iş yerleri var. Hayırlısıyla bunlar yavaş yavaş teslim edilmeye başlandı. Sanayi Kooperatifi’nin bu ay sonu itibariyle kuralarının çekileceği söyleniliyor. Hayırlısıyla esnaflarımıza bunları teslim ederek, yavaş yavaş daha güçlü bir sanayi olacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“1100 esnaf Tomsuklu için dilekçe verdi ”

Birçok sanayi esnafının arsası olduğunu ve destek olunması halinde esnafını kendi işyerini yapabileceğini de belirten Sadi Kır, şunları söyledi: “Sitenin yukarı tarafındaki 5 bin 550 dönümünde yaklaşık 800’e yakın esnafımızın kendi arsa alanları var. Devletimizin burada arsası olan esnaflarımıza vereceği kredilerle, esnaflarımız kendi iş yerlerini kendileri yaptırması gerektiği kanaatindeyiz. Esnaflarımız kendi arsalarına işyeri yapmak için kredi desteği bekliyor. Ayrıca Tomsuklu Çınaraltı Mevkiinde yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi için yaklaşık bin 100 esnafımız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Bir an önce de bu esnaflarımızın Tomsuklu’daki iş yerlerinin verilmesi önemli.”