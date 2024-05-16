TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu ilk toplantısını SATSO’da yaptı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Elvan Bilgehan Dikici kurul toplantısında, 2024 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar ve etkinliklere yönelik sunum eşliğinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bizler her zaman kadının ekonomide yerinin en az erkekler kadar baskın olması gerektiğine inanıyoruz. Bir kuş nasıl tek kanatla uçamazsa ülkemiz de sadece erkek gücüyle ilerleyemez, kadınların hayattaki rolü hem sosyal hem ekonomik anlamda çok önemli. Kadın girişimciliğini arttıracak kadını ilerletecek bilgisini gelirini kariyerini arttıracak bir pozisyonda görev almaktan büyük kıvanç ve gurur duyuyorum. Burada kadın girişimciler icra komitesi ve değerli kurul üyelerimizle birlikte bugüne neler yaptığımızı ve gelecek dönemde neler yapabileceğimizi istişare etmek hangi projelerde yer alabileceğimize karar vermek için bir araya geldik. Nisan 2024 itibariyle SATSO’nun toplam faal üye sayısı 12.759 iken, sahibi veya ortağı kadın olan üye sayısı ise toplam üyelerin yüzde 12’sine denk gelen 1502’dir. Kadın girişimci sıralamasında ise Sakarya’mız 37. sıradadır. 4 yıllık görev süremiz boyunca bu iki değeri yükseltmeyi hedefliyoruz.”