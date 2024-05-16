‘Hükümetin yeni tedbirler almasını net bir şekilde olumlu karşılıyoruz’

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı A.Akgün Altuğ, enflasyonun şu anda ülkenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, bu soruna yönelik atılacak her adımın da arkasında olmaya devam edeceklerini söyledi.

“Hükümetimizin son dönemlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik yeni tedbirler almasını net bir şekilde olumlu karşılıyoruz.” diyen Altuğ, ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ ile enflasyon sorununa yönelik önemli bir adım atıldığını belirterek şunları söyledi:

“Açıklanan paketin, para ve maliye politikasında dengeyi sağlama gayretinin yanı sıra kamu tasarrufu ile de bütünlük sağlayarak sonuçları itibariyle ekonomik anlamda pozitif yansımalarının olacağını düşünüyoruz. Bu pakete ek çıkarılacak her reform da asıl amaca ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır. Bizler de iş dünyası olarak çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde enflasyona karşı üretimi silah olarak kullanacak ve üretimi artırmak için çalışacağız.”