İş dünyasından tasarrufa destek ve eleştiri

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf politikaları uygulamalarına Antalya iş dünyasından destek ve eleştiriler de geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, ‘’Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’’ ile kamuda yeni bir döneme girildiğini bildirdi. Bahar, şunları kaydetti.

‘’Açıklanan pakette yalnızca tasarrufa gidilmesi değil, verimliliğin de ön planda tutulması son derece önemli. Tasarruf paketi bizlere göstermiştir ki kamu binalarından araç alımlarına, istihdamdan yatırımlara ve enerji tasarrufuna kadar birçok alanda düzenlemeye gidilmiştir. Alınan kararlar, OVP hedefleri ile uyumlu, verimliliğin esas alındığı, denetimin de sıkı biçimde uygulanacağı bir program olmuştur. Yalnızca merkezi yönetim bütçesinde değil, yerel yönetim bütçelerine yönelik tedbirler içermektedir. Bu yönüyle oldukça geniş kapsamlı bir programdır. Bu kararlar, Türkiye ekonomisine olan güvenin artması anlamında da çok önemli bir göstergedir.’’

Kamu da kemer sıkmalı ve kara delikleri kapatmalı

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Ercan Yavaş da, tasarruf uygulamalarında önce kamunun kendi kemerlerini sıkmasını istedi. Yavaş, şunları kaydetti.

‘’Enflasyon ne yazık ki halen artış trendini sürdürüyor. TÜİK verileri ile piyasada yaşanan enflasyon gerçeklerinin uyuşmadığını da hepimiz biliyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki enflasyon ve faizler inişe geçsin ve piyasalar kendi dinamikleriyle hareket etmeye başlasın. Bu kapsamda sıkı para politikasının gevşemesini, piyasanın canlandırılmasını ve istihdam artışı için uygun ortamın oluşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, kemer sıkma politikaları devam edecekse kamu otoritesinin de kendi kemerlerini sıkmasını ve kara deliklerini kapatmasını talep ediyoruz “ dedi.

Her türlü tasarruf tedbirini uyguluyoruz

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, her türlü tasarruf tedbirini uyguladıklarını belirterek, ‘’Çünkü maaşlarımızı ödeyebilmemiz, hizmetlerimizi aksatmamamız lazım. Bunun için büyük bir mücadelenin içindeyiz” dedi.

Ankara çözmeli

Muratpaşa Belediyesi’nin geçmiş 10 yılda Türkiye’nin en borçsuz belediyelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, ancak ‘kamulaştırmasız el atma davalarından’ oluşan tazminatlar nedeniyle bir anda Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biri haline geldiklerini kaydetti.

Uysal, şöyle devam etti.

‘’Kamulaştırmasız el atma sorunu, Antalya Belediyesi döneminde yapılan imar planları kaynaklı. Çok ekonomik bir belediyeyiz, her şeyini kendi üreten, fizibilitesini yaparak üreten bir belediyeyiz. Kendi işlettiğimiz dönem içinde Türkiye’nin en borçsuz belediyesiyiz. Ama bu kamulaştırmasız el atma davaları sonuçlarında da bir an da Türkiye’nin en borçlu belediyesine dönüşüyoruz. Bu süreci yönetiyoruz. Son 5 yılda gelirimizin yüzde 10’unu bu işlere ayırdık. Hiç kimseye hissettirmedik. Kamulaştırmasız el atma sorununu hükümetlerin çözmesi gerekiyor. Bunun Ankara’dan çözülmesi gerekiyor, yerel yönetimlerin çözebileceği çapta bir şey değil.’’

Tasarruf

Belediyelerin yüksek faiz nedeniyle borç bulmada sorun yaşadığına dikkat çeken Ümit Uysal, ‘’Her türlü tasarruf tedbirini uyguluyoruz, çünkü maaşlarımızı ödeyebilmemiz, hizmetlerimizi aksatmamamız lazım. Bunun için büyük bir mücadelenin içindeyiz. Aksi durumda Türkiye’de yönetişim alanında bir devrim yaratan Turunç Masa’nın, belediyenin kreşten üniversiteye hazırlık kurslarına uzanan eğitim çalışmaları sonlandırılması gerekiyor’’ dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: ‘’Ben de maaş almayacağım’’

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da, personelle yaptığı toplantıda belediyenin mali durumu hakkında bilgi verdi.

Belediyenin çok ciddi borç yükü olduğunu ifade eden Başkan Kotan, şöyle konuştu:

‘’Ciddi bir borç yükümüz var. Elimizden geleni yapıyoruz. Maaşlarınızın bir kısmını ödedik. Kalanı ise ay sonunda yatırılacak. Tüm çalışanlar maaşlarının tamamını alana kadar ben ve başkan yardımcılarım da maaş almayacağız. Anca beraber kanca beraber arkadaşlar. Kamulaştırmasız el atmalardan kaynaklı ve piyasaya olan borçlardan dolayı borç yükümüz çok fazla. Tasarruf ve ödeme planlarını oluşturmak için bir buçuk aydır gece gündüz çalışıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki bazı çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Bunun için onlardan gerçekten özür diliyorum. Ama en son çare buydu. İhalelerden çekildik ya da ihaleleri azalttık. Gelen suyun bile hesabını yapmaya başladık. Hizmet verdiğimiz noktalardaki ücretleri bir nebze olsun artırma yoluna gittik. Araçları havuzlara çektik. Müdürlerimizden tasarruf tedbirleri ile ilgili destek istedik. Birçok konuda tasarrufa gittik.’’