Antalya Kent Konseyinden Konaklama Vergisi önerisi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Kent Konseyi Ekonomi ve Turizm Çalışma grupları, turizmci iş insanı NBK Turizm Şirketi Genel Müdürü Recep Yavuz başkanlığında toplandı. Konaklama Vergisinin yerel yönetimlere aktarılması ve altyapı yatırımlarında kullanılması konusu görüşülen toplantıda çeşitli öneriler de sunuldu.

Kent Konseyinden yapılan açıklamada, Türkiye’de 2023 yılında belediyelerin 56,6 milyon yabancı ve 52,8 milyon yerli ziyaretçiye hizmet sunduğu bildirildi. Konaklama Vergisinin ‘belediye geliri’ olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunla konaklama tesislerinin işletme gelirlerinden binde 7,5 turizm payı alındığı anımsatıldı. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

‘’Antalya önemli bir turizm destinasyonu olduğu için çok sayıda misafir ağırlamaktadır. 2023 yılında Antalya’ya toplam 29,3 milyon yerli ve yabancı turist gelmiş ve toplamda 107,6 milyon gecelemiştir. Antalya’daki belediyelerin kendi nüfusunun üzerine yüzde 11 ilave nüfusa daha hizmet verdiği ortaya çıkar. Diğer yandan, turistler, yerli nüfustan daha yoğun biçimde ulaşım, su, kanalizasyon, arıtma, temizlik ve katı atık hizmetini kullanmaktadır. Antalya’daki yerel hizmet kalitesini ve kentin imajını korumak için belediyeler daha fazla mali kaynağa ihtiyaç duymaktadır. 2023 yılında 6,8 milyar lira konaklama vergi toplandı. 2024 yılında 12,9 milyar lira hedefleniyor. Ayrıca 2023’de 2,5 milyar lira Turizm Payı toplanırken 2024 yılsonunda ise 4,8 milyar lira toplanması hedefleniyor.’’

Toplanan Konaklama vergisinin yüzde 42’si Antalya’ya verilmeli

Konaklama Vergisinin belediye geliri olarak düzenlenmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilen tutarın ilgili ilçe ve büyükşehir belediyesine aktarılması istenilen açıklamada, şöyle denildi:

‘’Konaklama Vergisi toplamının yüzde 30’unun büyükşehir belediye payı ve yüzde 70’inin ilçe belediyesi payı olması makuldür. 2023 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu’na göre 2023’de belediyelerin toplam geliri 682 milyar TL olmuştur. Mevcut koşullarda Konaklama Vergisi toplam belediye gelirlerinde yüzde 1’lik bir artış olacaktır. Belediyeler arasındaki paylaşım toplam geceleme sayısı dikkate alınarak yapılmalı. Bu varsayımla, Türkiye’de toplam 256 milyon geceleme yapılmış. Antalya’daki toplam gecelemenin 107,6 milyon olduğu dikkate alınarak, Konaklama Vergisinin yüzde 42’si Antalya’ya aktarılabilir. Bu durumda Antalya’daki belediyelerin 2023 yılında 2,87 milyar TL ilave gelir elde etmesi anlamına gelir.’’

Yerel yönetimlerin Konaklama Vergisi gelirlerini ulaşım, su ve atık su hizmetleri gibi yatırımlar için kullanmasının da önemli olduğu belirtilen açıklamada, ‘’Böylece turizm beldelerinin cazibesi artırılarak uzun vadede ülke ekonomisinin daha büyük fayda sağlaması mümkün olacaktır’’ denildi.

Mayorka’da 2017’de 65 milyon Euro geceleme vergisi toplandığı ve bu para ile turizm ve tarıma yönelik 62 projenin gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi.

‘’Dünyanın en çok turist alan ülkesi Fransa’da konaklamak istersen oteline ve kategorisine göre her bir geceleme için kişi başı 0,50 Cent ile 3 Euro arasında konaklama vergisi ödenmesi gerekiyor. Hollanda turistlerden kişi başı 1 ile 3,5 Euro vergi alıyor. İsviçre de geceleme başı 1-2,5 Euro vergi alınıyor. Polonya da turistlerden 0,5-1 Euro günlük konaklama vergisi alıyor. BAE otelin yıldızına göre günlük 2-5 Euro konaklama vergisi alıyor. Maldivleri ziyaret edenler her bir geceleme için 4,8 Euro ödüyor. Almanya’da her eyalet kendi rakamını belirlemiş. Genelde otel fiyatının üzerinden yüzde 5 ile 7,5 arasında vergi toplanıyor.’’

Antalya Kent Konseyi, Konaklama vergisinin otelde konaklayan kişinin belediye ve bakanlık adına direkt ödemesini önerirken, işletmenin konaklama vergisi ödememesi gerektiğini bildirdi. Kent Konseyi’nin önerileri şöyle:

‘’3 yıldız oteller için 1,5 Euro, 4 yıldızlı oteller için 2 Euro, 5 yıldızlı oteller için 3 Euro uygulanabilir. 16 yaşından küçükler vergi ödememeli. Broşür ve katalogların güncellenebilmesi için konaklama vergisi ödemesi yasallaştıktan bir yıl sonra devreye girmeli. Kış turizmini teşvik etmek ve desteklemek adına 1 Kasım- 31 Mart tarihlerinde yüzde 50 indirim uygulanmalı.

Elde edilen gelirin otelin bulunduğu şehir veya belde belediyesi ile Kültür Turizm Bakanlığı bütçesine dahil edilmeli. Elde edilen gelirin kullanılmasına dair geniş katılımlı bir komisyon kurulmalı. Gelirin yüzde 30 u ile bölgedeki ekolojik bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirilmeli. Kruvaziyer gemi yolcuları için kişi başına 2 Euro uygulanabilir.’’