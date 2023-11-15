Asya ülkelerinden iş insanları Adana iş dünyası ile buluştu

ADANA/EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde; Adana Sanayi Odası (ADASO), Aydın Ticaret Odası (AYTO), Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) iş birliğinde yürütülen projenin Adana bölümü ikili iş görüşmeleri ile yapıldı. Adana’ya gelen ASEAN temsilcileri Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Yağmur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Erdoğan Şire’nin yanı sıra çok sayıda iş insanı ile buluştu.

Programın açılışında konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, “Bu proje, Türkiye ile ASEAN arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı Programı kapsamında dış ticareti ve yatırımları geliştirmeye yönelik ilk proje olma özeliğini taşıyor” dedi. Adana’nın Çukurova gibi tarımsal anlamda dünyanın en önemli ovalarından birinin merkezinde yer aldığını belirten Başkan Kıvanç, şöyle devam etti:

“Adana, tarım ve tarıma dayalı sanayisi yanında diğer sanayi kollarında da yıllar içerisinde kendisinden söz ettirmeyi başarmıştır. Bugün Adana, otomotivden elektronik karta, makineden mobilyaya, gemiden üretiminden, tekstile, yemeklik yağdan, kimya ürünlerine kadar yüzlerce farklı alandaki üretimiyle dünya pazarlarında yer almaktadır. Adana 8 milyar dolarlık dış ticaret rakamına ulaşmıştır. Hinterlantında bulundurduğu çevre illerle birlikte 8 milyona yakın bir nüfus ile bölgesinde bir çekim merkezi konumunda olan Adana, Türkiye’nin ikinci büyük yatırım ve üretim merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkeleri ile Adana’nın ihracatına baktığımızda 2022 yılında 35 milyon dolar olduğunu görmekteyiz. Ticaretimizin arzu ettiğimiz seviyenin çok altında. Bu nedenle bugün burada olmanız bizler için çok önemli. Gerçekleştirilen bu faaliyetin bölgeler ve ülkeler arası ticaretin artmasına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz.”

Etkinlikte Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland’dan gelen 18 iş insanı B2B görüşmeleri gerçekleştirdi. Üç saat boyunca süren etkinlikte toplamda 100’den fazla B2B görüşmesi yapıldı.