Ataç: “Anaokulu ve yaşam alanları OSB’ler için büyük kazanım”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sanayide nitelikli üretimin yanı sıra sosyal altyapının güçlendirilmesi, yatırımcı açısından giderek daha fazla önem kazanıyor. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), bu alanda attığı adımlarla Türkiye’de örnek gösterilen sanayi bölgelerinden biri haline geldi. Çocuklar için modern anaokulu, çalışanlar için sosyal yaşam alanları ve mesleki eğitim merkezleri ile donatılan EOSB, sadece ürün değil, sürdürülebilir yaşam için değer de üretiyor.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM), ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi, Özel EOSB Frigya Çocukları Anaokulu ile EOSB Yaşam Park içinde yapımı devam eden fitness salonunu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, EOSB’nin bu vizyonunu değerlendirerek, “Bu merkezler hem istihdama hem de şehrimiz sanayisine çok önemli katkılar sağlıyorlar. Nitelikli iş gücünün yetişmesinde kilit rol oynayan bu tür kurumların desteklenmesi, Eskişehir’in sanayi ve ekonomik yapısının güçlenmesine doğrudan etki ediyor” dedi.

Nitelikli iş gücü ve sosyal denge bir arada

EOSB’nin, üretimin ötesine geçerek yatırımcılar ve çalışanlar için bütüncül bir yaşam altyapısı inşa ettiğini aktaran Ataç, “Sanayi bölgesi içerisinde bir anaokulunun var olması çok kıymetli. Çocuklarımızın güvenli, donanımlı ve sevgi dolu bir ortamda eğitim alması, ailelerin iş hayatına daha rahat odaklanmasını sağlıyor” diye konuştu. EOSB bünyesindeki MEGEM ile ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin sanayi sektörünün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına doğrudan yanıt verdiğini dile getiren Ahmet Ataç, sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerin beş ana dalda ücretsiz eğitim aldığı MEGEM’de, üç ay gibi kısa sürede meslek sahibi olmaları ve hemen bölgedeki firmalarda istihdam edilmeleri takdire şayan bir çalışma. EOSB’de yalnızca üretim değil, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeten sosyal donatı alanları da hayata geçiriliyor. Sadece üretim değil, çalışanların sosyal, sağlık ve eğlence ihtiyaçları da düşünülüyor. Bu çağdaş ve vizyoner yaklaşım, sürdürülebilir sanayi anlayışının göstergesi.”

Küpeli: “Tüm yaşamı kapsayan bir OSB vizyonuyla ilerliyoruz”

Yürüttükleri çok boyutlu çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, “Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve çalışanların mesleki yeterliliklerini belgelendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Aynı zamanda, sosyal yaşam alanlarımız ve anaokulumuzla, sanayi bölgemizde çalışanların aile yaşamına da dokunan bir hizmet modeli geliştiriyoruz. Bizler sadece makineleşen, üretim yapan bir sanayi değil; aynı zamanda insanı merkeze alan, çalışanların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir yapı kurmaya çalışıyoruz” dedi. Küpeli, “Bu yaklaşım, gençlerin meslek sahibi olmasını, ailelerin güven içinde çocuklarını yetiştirmesini ve tüm çalışanlarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmesini mümkün kılıyor. Eskişehir OSB olarak, Türkiye’ye örnek bir model oluşturma hedefiyle ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel Eskişehir OSB Teknik Koleji, üretime değer katıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve geri dönüşüm temelli üretim projeleriyle sanayiye entegre nitelikli iş gücü yetiştiren Özel Eskişehir OSB Teknik Koleji yöneticileri ile öğrencileri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile bir araya geldi. Görüşmede sürdürülebilir üretim ve yerel yönetimlerle iş birliği fırsatları ele alındı. Ziyarete Okul Müdürü Bülent Seğmen, Müdür Yardımcısı Gönül Türüt Kesim ve öğretmen Sevgi Ünlü ile bir grup öğrenci katıldı. Öğrenciler, geri dönüşüm projeleri kapsamında atık malzemelerden ürettikleri ürünleri Ünlüce’ye takdim etti.

Görüşmede mesleki eğitimin sadece bireylerin değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın da temel taşı olduğunu vurgulayan Seğmen, “Üretimin merkezinde yer alan OSB’lerde, eğitimi de üretimle iç içe konumlandırmak zorundayız. Öğrencilerimizin geri dönüşüm yoluyla elde ettikleri ürünler, yalnızca teknik bir becerinin değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik farkındalığın da bir göstergesidir. Nitelikli mesleki eğitim, sanayimizin sürdürülebilirliği için stratejik bir yatırımdır” dedi. Okulun şehre kattığı değerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Ünlüce, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretin sonunda taraflar, belediye ile okul arasında ilerleyen dönemde gerçekleştirilebilecek iş birliklerine dair fikir alışverişinde bulundu.