ATAP’ın ETİM projesine ödül

ESKİŞEHİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 9’uncu Verimlilik Proje Ödüllerinde, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP), “Eskişehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (ETİM) Projesi” ile “Küçük İşletmeler (KOBİ)” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Ödüle ilişkin açıklamalarda bulunan ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “Şehrimizde havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurduğumuz ETİM ile Eskişehir’deki KOBİ'leri daha rekabet edebilir bir yapıya yükseltmeye ve ülkemizin ihracatını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

“ETİM ile sanayimize güç katıyoruz”

2014 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada, bu yıl rekor kırılarak 596 proje ile en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını belirten Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Katılımın bir hayli yoğun olduğu yarışmada dereceye girerek kendi kategorisinde ETİM projesi ile ödüle layık görülen Eskişehir OSB iştirakimiz olan ATAP A.Ş.’yi, Yönetim Kurulu Başkanı olan yol arkadaşımız Sayın Metin Saraç’ı, Genel Müdürümüz Sedat Telçeken’i, ETİM Direktörümüz Hakan Ünal ve tüm ekip arkadaşlarımızı kutluyorum. ETİM ile Eskişehir sanayimize, KOBİ’lerimize güç katmaya devam edeceğiz. Şehrimizdeki KOBİ'lerin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunacağız” diye konuştu. ETİM bünyesinde çok önemli projelere destek olarak yeni teknolojilerin KOBİ’lere ulaştırılmasını sağladıklarını aktaran Küpeli, “Önümüzdeki yıllarda ATAP ve ETİM’in çok önemli başarıları şehrimize getireceğine inanıyorum. ATAP bünyesinde sürdürdüğümüz çalışmalarla Eskişehir’in teknoloji ekosisteminin gelişimi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.