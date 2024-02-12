Mobilya sektörünün hedefi katma değerli üretim

EKONOMİ / İZMİR

‘Mobilya Sektör Buluşması’ Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda aynı zamanda ihracata yönelik devlet destekleri ile ilgili de sektöre bilgi verildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Temsil ettiğimiz mobilya, kağıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerinin tamamında 2023 yılında Türkiye geneli ihracatımız 8 milyar dolar civarındaydı. Mobilya sektörümüz 2023 yılında 4,6 milyar dolar ihracata imza attı. Dünya mobilya ihracatı 310 milyar dolar. Çin yüzde 42 ile birinci. Almanya, İtalya, Meksika, Vietnam, Polonya, ABD, Kanada’nın ardında sekizinci sırada Türkiye var. Çin, Almanya, İtalya, üç ülke toplamda dünya mobilya ihracatının yüzde 52’sini gerçekleştiriyor. Türkiye, MDF/HDF levha üretiminde Avrupa’da 1. dünyada 2. sırada yer alıyor” dedi.

İtalya’nın yonga levha üretiminin 5 milyon metreküp, Türkiye’nin ise 12 milyon metreküp olmasına rağmen İtalya’nın dünya ticaretinden 5,7 pay aldığını belirten Gürle, “Türkiye ise 1,7 pay alıyor. Bu tablo katma değerli mobilyanın ne kadar önemli olduğu ortaya koyuyor” diye konuştu.

“İhracatımızı artırmak için çalışıyoruz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör ise, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Aegean Furniture isimli URGE Projesi’ni yürüttüklerini anlatarak, “Ege Bölgesi’ndeki katma değerli mobilya ihracatını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene Suudi Arabistan, Güney Afrika, Fas, Senegal ve Hindistan’a sektörel ticaret heyetleri yapmayı düşünüyoruz. Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyetimiz Mayıs ayında düzenlenecek. 2025 yılı için katılım yapmayı planladığımız Çin Guangzhou’da iki faz halinde yapılan mobilya fuarlarının ikinci fazına ofis mobilyaları kısmına milli katılım yapacağız” dedi.

Bu sene 4’üncüsünü düzenleyecekleri Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın temasının mobilya sektöründe çevresel ve kullanıcı dostu çözümlerle, inovatif ürünlerin ortaya çıkarılması hedefiyle ‘mobilyaşam’ olarak belirlendiğine dikkat çeken Güngör, “Mobilyaşam teması ile bireylerin sıklıkla değişen yaşam alanlarına ve farklı kullanım ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan, mobilite içeren, kolayca taşınabilir, değiştirilebilir, mobilyaların daha etkin bir şekilde kullanılmasına fayda sağlayan tasarımları hedefliyoruz. Bu sayede özgün ve yenilikçi tasarımların mobilya sanayisi ile buluşması ve sektörümüzün daha katma değerli bir şekilde ihracat artışı yaşamasını amaçlıyoruz” ifadelerine yer verdi.