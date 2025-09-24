ATB’den kuru incir üreticisine çifte destek

AYDIN / EKONOMİ

Aydın Ticaret Borsası (ATB), kuru incirde görülen aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı verilen mücadeleye yönelik önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. Toksinle mücadele kapsamında üretici, tüccar ve ihracatçılarla sektörel toplantılar gerçekleştiren ATB, bu konuda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde lobicilik faaliyetlerini sürdürüyor. Kuru incir hasadının sona yaklaştığı günlerde ATB, üretici, tüccar ve ihracatçıya destek olacak yeni bir kararlar aldı.

Türkiye’nin ilk akredite laboratuvarlarından biri olan AYTB Aydın Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.’de toksin analiz ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını açıklayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “2002 yılında incir ihracatına yönelik olarak tek birim halinde kurduğumuz ve zaman içerisinde 8 birim ve 2 şubeye ulaşan laboratuvarımız, Türkiye’nin ilk akredite laboratuvarlarından biri. İlk akreditasyonunu Alman akreditasyon kurumu DAR/DAP’tan aldı. Laboratuvarımız, pestisit, mikotoksin, katkı-kalıntı, mikrobiyoloji, fiziksel, kimyasal analizler ile su ve atıksu analizleri dahil yaklaşık 400 çeşit analiz ile tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Son yıllarda kuru incirde sıkça görülen aflatoksin ve okratoksin sorununa karşı mücadele kapsamında önemli bir adım attık. Bu sene üreticiye, ihracatçıya, tüccara ve özel isteklerinde aflatoksin ve okratoksin analizlerini yüzde 50 indirimli olarak yapıyoruz” dedi.

Çondur, Aydın Ticaret Borsası iştiraklerinden ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş’de de yüzde 50 indirim uygulaması başlattıklarını söyleyip, “2020 yılında kurduğumuz Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Depomuz, 254 KW kapasiteli güneş enerjisi panelleri ile çalışıyor. 19 bin metrekarelik alanda, 8 bin ton ürün depolama kapasitesine sahibiz. Ayrıca, ihracattan geri dönen ürünler için de A tipi antrepo kurarak Aydınlı ihracatçılarımıza önemli bir imkan sunduk. Böylelikle geri dönen ürünler uygun şartlarda elleçlenip yeniden paketlenerek tekrar ihracata gönderilebiliyor. Üreticilerimiz için bu sezon depolama ücretlerinde %50 indirim uyguluyoruz. Böylece ürünler, sağlıklı koşullarda daha uygun maliyetle muhafaza edilebilecek” dedi.

ATB’nin aldığı bu kararlarla, hem üreticilerin hem de ihracatçıların yükünün hafifletilmesi ve kuru incirde kaliteyi tehdit eden toksin sorununa karşı güçlü bir mücadele verilmesi hedefleniyor.