Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı MARMARAKAF 2025 Kocaeli’de

Kocaeli

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği desteğiyle gerçekleştirilecek MARMARAKAF 2025 Marmara Kariyer Fuarı, 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde katılımcılarını ağırlayacak. Kocaeli Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 14 üniversitenin iş birliğiyle hayata geçiyor.

Tanıtım toplantısında detaylar paylaşıldı

Antikkapı Maide Restoran’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Vali Yardımcısı Şevket Aksoy, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren, Rektör Yardımcıları Ercüment Çiftçi ve Ömer Faruk Çelik, Kurumsal İletişim Ofis Başkanı Banu Küçüksaraç, KAGEM Müdürü Birsel Bilgili, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal katıldı. Toplantıda KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, fuarla ilgili önemli bilgiler verdi.

“Gençler için geleceğe açılan kapı”

Cantürk, fuarın bu yıl “Kariyerini Planla, Geleceğin Bu Fuarda” sloganıyla gerçekleştirileceğini belirterek, geçen yılki katılımın bu yıl da aşılmasının hedeflendiğini söyledi. Cantürk, “1000’i aşkın firma ve 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bu organizasyon, sadece bir fuar değil, ülkemizin yarınlarına yapılan yatırım” dedi.

Sektörün önde gelen isimleri MARMARAKAF’ta

Fuar kapsamında Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TAV CEO’su Sani Şener, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz gibi birçok önemli isim konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca İlber Ortaylı başta olmak üzere birçok tanınmış isim söyleşilerle fuarda yer alacak. Açık hava sahnesinde konserler ve gösterilerle katılımcılara renkli anlar yaşatılacak.

Yerel yönetimlerden güçlü destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gençlerin kamu ve özel sektörle buluşmasının kariyer planlamaları için büyük fırsat sunduğunu ifade etti. Baraçlı, “Gençlerin tüm Türkiye’den bu etkinliği katılmasını istiyoruz. MARMARAKAF Avrupa’nın en büyük kariyer fuarıdır. Gençlerle kamu ve özel sektörün buluştuğu etkinlik Kocaeli adına çok önemli. Gençlerimizin depreme karşı duyarlılık sağlayacak alanlarda olmasını bekliyoruz. Gençler kariyerlerini oluştuturken ülke olarak birçok projeyi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valiliği’nden tam destek

Vali Yardımcısı Ertuğrul Şevket Aksoy, “MARMARAKAF için gururlu ve mutluyuz. Çok önemli bir organizasyon. Fuarımız yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda hazırlandı. Kocaeli Valiliği olarak sürecin başından beri destek vermeye çalıştık. Ülkemizin çok önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olan ilimizde düzenlenmesi bizi memnun etmektedir” şeklinde konuştu.