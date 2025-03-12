Aydın memecik zeytini Avrupa Birliği’nde tescillendi

AYDIN / EKONOMİ

Aydın Ticaret Borsası tarafından PDO-TR-02813 – 12 Kasım 2021 sayı ile tescil talepli başvurusu yapılan Aydın memecik zeytini coğrafi işaretli ürünü, 2025/00470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Avrupa Birliği’nde tescil edilen 31’inci ürün oldu.

Aydın memecik zeytininin Avrupa Birliği’nde tescillenmesiyle, ihracat potansiyelinin artacağını söyleyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Aydın kestanesi ve Aydın memecik zeytinyağının ardından, şimdi de Aydın memecik zeytininin tescillenmesiyle, borsa olarak ülkemizin tarımsal değerlerini uluslararası alanda en üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz. Aydın memecik zeytininin küresel pazarda bilinirliği ve tercih edilirliği yükselecek. Bu başarı, yalnızca Aydın için değil, Türkiye’nin tarım mirası ve yerel değerleri için de büyük bir kazanım. Geleneksel üretim anlayışımızı koruyarak, dünya çapında daha fazla ürünümüzü tescil ettirmeye ve Türkiye’nin adını kaliteyle özdeşleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Aydın memecik zeytininin, yalnızca sofralık bir ürün olmadığını, aynı zamanda yüksek kaliteli zeytinyağı üretiminde de büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Çondur, fenolik bileşenleri açısından zengin olan bu zeytinin, içeriğindeki yüksek polifenol miktarı ve kendine has acılığıyla diğer zeytin türlerinden ayrıştığını sözlerine ekledi.