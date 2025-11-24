Aydın Ticaret Borsası, kente 1 milyar TL’lik yatırım kazandırdı

AYDIN / EKONOMİ

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, göreve geldikleri 2017’den bu yana yaklaşık 1 milyar TL değerinde yatırımı ülke ve bölge ekonomisine kazandırdıklarını ifade etti.

Growtech 24. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı kapsamında Antalya’da düzenlenen üye bilgilendirme toplantısında konuşan Çondur, “Türkiye’deki 115 ticaret borsası arasında tescil işlem hacmi bakımından ilk 14’te, Ege Bölgesi’nde ise 2’nci sırada yer alıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 1 milyar TL değerinde yatırımı ülke ve bölge ekonomisine kazandırdık. Laboratuvar ve depolama hizmetlerimiz, coğrafi işaret çalışmalarımız, tanıtım faaliyetlerimiz, sektör toplantılarımız ve e-ticaret uygulamalarımızla hem üyelerimize kolaylık sağlıyor hem de bölgesel ekonomiye önemli katkılar sunuyoruz. Üyelerimizden gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor, planlamalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye’deki ticaret borsaları arasında bir ilk olarak kurulan Sınai Mülkiyet Danışma Birimi ile üyelerin marka, patent ve tasarım konularındaki ihtiyaçlarına profesyonel destek sağlanmaya başlandığını belirten Çondur, Avukata Sor hizmetinin de hızlı hukuki yönlendirme amacı taşıdığını ifade etti. Ayrıca “Online Aidat Tahsilatı” hizmeti ile ödeme süreçlerinin kolaylaştırıldığını, Yöresel Aydın Platformu sayesinde ise borsa üyelerinin ürünlerini Türkiye genelindeki tüketicilere ulaştırabildiğini söyleyen Çondur, platformdan 62 üyenin aktif olarak faydalandığını bildirdi.

“Projelerimize destek alacağız”

Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Ar-Ge ve Etüt Merkezi Projesi’nin ilin katma değeri yüksek ürünlerinin işlenmesi, markalaşması ve pazarlanmasına katkı sağlayacağını belirten Çondur, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın projeye destek talebini olumlu karşıladığını ifade etti. Ar-Ge ve Etüt Merkezi’nin; güneş enerjisi kullanarak kendi elektriğini üreten, modern laboratuvarlara, uygulamalı eğitim alanlarına ve atölyelere sahip sürdürülebilir bir yapı olacağını belirten Çondur, proje için finansmanın Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmasının planlandığını söyledi.

Coğrafi işaretlerde lideriz

Çondur, Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Memecik Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ve Aydın Enginarı’nın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini; Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Çam Fıstığı’nın ise Avrupa Birliği’nde tescil edildiğini hatırlattı. Çondur, “Aydın İnciri ve Söke Pamuğu’nun AB coğrafi işaret tesciliyle ilimizdeki toplam AB tescilli ürün sayısı 6’ya ulaştı. Bu başarıyla Aydın, ülkemizi AB Komisyonu nezdinde temsil eden iller arasında ilk sıraya yükseldi; Aydın Ticaret Borsası da menşe adıyla en fazla tescile sahip kurum oldu” dedi.

Aydın’a modern fuar alanı lazım

2012’den bu yana Aydın Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen Aydın Tarım Fuarı’nın giderek büyüdüğünü ifade eden Çondur, “12. fuarımızda 580 marka, yaklaşık 500 bin ziyaretçi ve 7 milyar 500 milyon TL sıcak satış ile Türkiye’nin en büyük iki tarım fuarından biri konumuna geldik. 13. Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın daha modern ve yenilikçi bir fuar alanında gerçekleştirilmesi ilimiz için büyük önem taşıyor” diye konuştu.