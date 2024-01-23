Bakcycle geri dönüşüm, 2024'te tam kapasite ile devrede

EKONOMİ / İZMİR

Deneme üretimlerini geride bırakan Bakcycle Geri Dönüşüm, 2024 yılında tam kapasite ile faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış tüketici atıklarını ve endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan plastik esnek ambalaj atıklarını tedarik etmeye odaklanan şirket, üretim süreçlerine hız kesmeden devam ediyor. Bununla birlikte İzmir ve çevresinden toplanan atık hacminin artmasını sağlamak adına iş birliklerinin sürekli olması için çalışmalarını aktif bir biçimde sürdürerek döngüsel ekonomi yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor.

Bakcycle Geri Dönüşüm aynı zamanda Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) ve Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği’nin (GEKADER) en yeni ve dinamik üyeleri arasında yerini alıyor.