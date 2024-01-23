Köksallar Grup, deprem bölgesinde konut üretecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 2017 yılında inşaat sektörüne giriş yapan aynı zamanda İzowolt markasıyla transformatör sanayicilerine yönelik izolasyon kağıt ürünleri üreten Köksallar Grup, inşaat sektöründeki büyümesini sürdürüyor. Hayata geçirdiği altyapı yatırımlarıyla kamu kurumlarının E sınıfı müteahhitlik hizmetlerinde en önemli çözüm ortaklarından biri olan firma, deprem bölgesindeki afet sonrası komplikasyonların hızlı giderilmesi için konut projelerine girmeye hazırlanıyor.

İlk etapta Hatay ve Gaziantep’te inşa edilecek yeni konut projelerine talip olmayı hedefleyen firma, teknik ekibinin kapasitesini artırırken; güvenli konut temasıyla yeni yaşam alanları kuracak. Köksallar Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Köksal, bugüne kadar ağırlıklı olarak kamu projelerinde önemli işlere imza attıklarını söyledi. Ayrıca Suriye’deki kamu yatırımlarında da önemli bir misyon üstlendiklerini ifade eden İbrahim Köksal, yeni hedeflerinin deprem bölgesindeki afet sonrası komplikasyonların azaltılması olduğunu kaydetti. Özellikle depremden büyük yara alan Hatay ve Gaziantep’teki hem altyapı hem de deprem konutları ile ilgili yeni projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Köksal, “İlk konut projemizi 2018 yılında tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmiştik. Ancak pandemi ile başlayan daha sonra siyasi ve askeri krizlerle derinleşen piyasa koşulları nedeniyle konut projelerimizi rafa kaldırmıştık. Bu alanda yeterli teknik ve bilgi birikimine sahibiz. Sahip olduğumuz tecrübeyi artık depremzede yurttaşlarımız için yapılacak yeni deprem konutu inşaatlarında değerlendireceğiz” dedi.

Çelik ve betonarme yapılar için teknik hazırlığını sürdürüyor

Bugüne kadar üstlendikleri projelerdeki temel mottolarının sağlamlık ve insan olduğunu dile getiren İbrahim Köksal, AFAD tarafından yaptırılan yeni konut projelerinde yer almak üzere başladıkları görüşmelerin başarıyla devam ettiğini aktardı. Köksal, “Deprem bölgesinde 300 ile 500 konutluk projeleri üstlenmek üzere teknik çalışmalarımız ve hazırlıklarımız devam ediyor. Kısa süre içinde bu alandaki uygulamalara başlamayı planlıyoruz. Özellikle deprem afetinde büyük yara alan Hatay ve Gaziantep’teki projeleri yakından takip ediyoruz. Burada inşa edeceğimiz konutlarda depremzede vatandaşlarımız yaşayacağı için hem çelik hem de betonarme binalar üretip, güvenlik riski sıfır konutlar üreteceğiz” diye konuştu.

Yüzyılın afetinde üstlendiği projelerde kayıp yaşamadı

Bugüne kadar ağırlıklı olarak fabrika, idari bina, karakol, öğrenci yurdu ve ticaret merkezi gibi büyük ölçekli tesis projelerini üstlendiklerini ifade eden İbrahim Köksal, şöyle devam etti: “Şuanda 10 kişilik teknik ekibimiz ile birlikte toplam istihdamımız dönem dönem 120’ye kadar ulaşıyor. Üstlendiğimiz projelerin büyüklüğüne paralel olarak istihdam sayımızda değişiyor. Yüzyılın afeti olan deprem afetinde ne mutludur ki inşa ettiğimiz hiçbir binada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Hasar sonrası incelemelerde binalarımızda aksi bir durum tespit edilmedi. Ancak deprem afetiyle birlikte bu alandaki kırmızı çizgilerimizi daha da yüksek standartlara çıkarttık. Teknik ekibimizin kapasitesini artırarak artık üstlendiğimiz projeleri çeşitli tekniklerle check ediyoruz. Tespit ettiğimiz riskleri proje sahibi kurumumuza aktararak önlemlerimizi inşaat başlamadan alıyoruz. Proje kaynaklı hataların da önüne geçiyoruz. Ayrıca sadece güvenlik açısından değil, üstlendiğimiz projeleri yeni bina teknolojilerine ilişkin de irdeleyip önerilerimizi proje sahibi kurumlara iletiyoruz. Hedefimiz güvenilir yapılar inşa ederken hem yeşil hem de yeni nesil bina konseptine uygun yapıları ülkemize ve bölgemize kazandırmaktır.”