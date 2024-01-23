IKYB TSO’ları İran’a boykot başlattı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

İran Devrim Muhafızlarının geçtiğimiz hafta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKYB) Başkenti Erbil’de düzenlediği füze saldırısının yankıları devam ediyor. 15 Ocak’ta gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda bölgenin tanınmış iş insanlarından Peşraw Dizeyi, bir yaşından küçük olan kızı Jina ve Iraklı iş adamı Karam Mikhail hayatını kaybetmesinin ardından İran’a karşı ekonomi kartı devreye alındı. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası ile Duhok Ticaret ve Sanayi Odası, saldırıya karşılık olarak bölgedeki iş insanlarına yaptıkları çağrıda İran ile ticari ve ekonomik tüm ilişkilerini askıya almalarını istedi. İran’dan ithal edilen malların Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’den tedarik edilmesi için de pazar araştırmalarına hız verildi.

İş insanları Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün’e yönelecek

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Geylan Haci Sayid, İran’ın uzun süredir Erbil’de uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları ilkelerine bakmaksızın sivil insanları hedef aldığına dikkat çekti. İran’ın düzenlediği saldırıların amacının Kürdistan Bölgesi'nin emniyetini, asayişini ve huzurunu bozmaya yönelik olduğunu vurgulayan Geylan Haci Sayid, “İran ülkemize yönelik saldırılarını, işlediği bu suçları, baskı ve tehditlerini şiddetle kınıyoruz. Kürdistan Bölgesi önemli bir pazar olmasına rağmen genel olarak tüm iş adamlarına ve vatandaşlarımıza boykot çağrısında bulunuyoruz. İran mallarının ithalatını ve kullanımını durdurmalarını İran'la tüm ekonomik ve ticari ilişkiler askıya almalarını istiyoruz. İran’dan sanayi ve inşaat, hijyen ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok ürün ithal ediliyor. Ancak bölgemizdeki yatırımcı ve tüccarlarımız başka dost ülkelerden faydalanabilirler. Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdün malları İran’ın mallarının yerini kolaylıkla alabilir” dedi.

“Alternatif pazarlar için çalışıyoruz”

Duhok Sanayi ve Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; “Pazarlarımızda çok sayıda İran ürünü bulunduğundan, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de tüccarlarımızın İran ürünlerini yerli ürünlerle ve bölge ve dünya ülkelerle değiştirebilecekleri alternatif pazarlar bulmak için titizlikle araştırma yapıyoruz.”