Başhan yeni markası Kıvam’la ihracattaki başarısını yurt içine taşıyacak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Küresel bakliyat sektöründe Türkiye’nin önde gelen üretici markalarından biri olan Başhan Tarımsal Ürünler A.Ş. yeni markası Kıvam ile büyüme hızını daha da artıracak. 2005 yılından bu yana hayata geçirdiği entegre tesis yatırımlarıyla sektörün yüksek kapasiteli üretime sahip şirketleri arasında yer alan firma, markalaşmayla birlikte yurt içindeki pazar payını artırmayı amaçlıyor. Başhan Tarımsal Ürünler Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Memiş, toplam üretimlerinin yüzde 75’ini 6 kıtadan 100’ü aşkın ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti. Yurt dışı pazarlarda hızlı büyüme gerçekleştirdiklerini yeni hedeflerinin ihracattaki başarılarını yurt içi pazara taşımak olduğunu ifade eden Yusuf Memiş, “2023 yılında yurt dışında toplam pazar sayımızı 150 ülkeye çıkarmayı hedeflerken, yurt içi pazarlardan da daha yüksek pay almayı amaçlıyoruz. Bizi yeni başarı hikâyelerine taşıyacak kapasite artışı yatırımlarımız büyük oranda tamamlandı. 2022 yılı itibari ile toplam istihdamımız 1000 kişiye ulaştı. Bakliyat işleme kapasitemizi yıllık 200 bin ton arttıracak 2 yeni tesisimizi de faaliyete aldık. Bu tesislerin yanında yeni depolama alanlarımız da hizmete girdi. Bununla birlikte yeni markamız olan ‘Kıvam’ yurt içinde hizmet vermeye başlayacak ve Başhan’ın üretim gücünün yurt içindeki temsilcisi olacak. Aynı zamanda 2023 yılında eksik olduğumuz dış pazarlara yoğunlaşarak ihracatımızı daha üst rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Güneşten ve üretimde ortaya çıkan metan gazından kendi elektriğini üretecek

Endüstri 4.0, yalın üretim yatırımlarını tamamlayan bir firma olmanın rahatlığıyla yeni yılda karbon salınım oranlarını sıfırlamak amacıyla temiz enerji ve yeşil dönüşüm projelerine yoğunlaşacaklarını ifade eden Yusuf Memiş, “Kullandığımız gelişmiş teknolojiler ve üretim prosesleri sayesinde daha az kaynak ve yüksek verimle endüstriyel üretim yapabilecek seviyeye eriştik. Ancak küresel sorunlar, askeri ve ticari savaşlar nedeniyle sektörümüzdeki rekabeti artık firmaların sahip olduğu enerji üretim altyapıları belirleyecek. Hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek için ilk etapta çatı tipi güneş enerji santralimizi devreye almayı planlıyoruz GES ile kullandığımız elektriğin önemli bir bölümünü güneşten karşılayacak ve karbon salınım oranlarımızı azaltacağız. İkinci etapta da üretim prosesimizde ortaya çıkan metan gazından elektrik üretecek biyogaz santrali kuracağız. Bu sayede karbon salınım oranlarımızı sıfırlayarak daha yaşanabilir bir dünya yaratma hedefine somut bir katkı sağlayacağız. Ayrıca elektrik maliyetlerimizi daha sürdürülebilir seviyelere çekerek rekabet gücümüzü daha da artıracağız” diye konuştu.