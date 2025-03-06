Başkan Köksal “Temel gıda maddeleri uygun fiyatla verilecek”

AFYONKARAHİSAR/EKONOMİM

Afyontarahisar belediyesi YÜNTAŞ A.Ş iş birliği ile Halk Gıda projesini hayata geçirdi. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar Halk Gıda projesinden yararlanabilecek. Belediye Başkanı Burcu Köksal çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta yaptığı konuşmada “Özellikle emeklilerimizin ve dar gelirli hemşehrilerimizin zor günler geçirdiğinin farkındayız. Onların yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Halk Gıda, temel gıda maddelerinin uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza sunulacağı bir nokta olacak. Ramazan ayına özel olarak et ve et ürünlerinin satışıyla başladık, ilerleyen süreçte ürün yelpazemizi daha da genişleteceğiz.” dedi.

Belediyecilik vatandaşa dokunabilmektir

Göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkanımız Burcu Köksal, "Belediyecilik sadece yol yapmak, çöp toplamak değildir. Belediyecilik, vatandaşa dokunmak, halkın ihtiyaçlarına cevap vermektir. Biz de Afyonkarahisar Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği en güçlü şekilde hayata geçiriyoruz. Halk Gıda da bu anlayışın bir ürünüdür. Çay fiyatlarını düşürdük, Halk Lokantalarımızda vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla yemek yiyebilmesini sağladık, Zafer Kart ısınma yardımları, öğrencilere kırtasiye destekleri, YKS ve LGS’ye hazırlanan gençlerimiz için yapay zeka destekli kartlar, çölyak hastalarımız için glutensiz ürün satışları gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde de ilk gündüz bakım evimiz olan Zaferin Çocukları Gündüz Bakımevi’nin açılışını gerçekleştireceğiz.” Diye konuştu.

Halk Gıda ilk etapta et ve et ürünleri satacak

Halk Gıda’nın da sosyal sorumluluk projelerimizden biri olduğunu dile getiren Başkan Burcu Köksal, şu görüşlere yer verdi: “Burada temel gıda maddelerini uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. İlerleyen günlerde yine diğer gıda maddelerinin de satışı Halk Gıda’da devam edecek.”

Halk Gıda, ilk etapta Ramazan ayına özel olarak kıyma ve kuşbaşı et gibi temel gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla satışını gerçekleştirecek. İlerleyen günlerde ürün yelpazesi genişletilerek vatandaşlarımızın daha fazla ürüne erişimi sağlanacak.