Başkan Subaşı Tokyo’da afet riski azaltma projesine katıldı

Programa katılan heyet üyeleriyle birlikte JICA Shibuya Ofisi ve Shibuya Yeniden Geliştirme Alanı saha ziyaretlerini de gerçekleştiren Başkan Subaşı, birçok çalışma ve projeyi yerinde görme ve değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Gaziantep, Malatya, Bolu belediye başkan yardımcıları ve TBB yöneticileri ile birlikte Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'u da ziyaret eden Başkan Subaşı, burada yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.