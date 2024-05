Batı Antalya ekonomisi tarımla güçlenecek

Takip Et

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Başkanı Fatih Durdaş ve Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi ziyaret ederek Batı Antalya ekonomisinin geliştirilmesi, bölge tarımının sorunları ve çözümleri görüştü.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Türkiye tarımının başkentinin Batı Antalya olduğunu söyledi. Geçen 5 yıllık süreçte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de KUTBO ile işbirliği içerisinde tarım sektörünü geliştirmek ve sorunlarına çözüm bulmak üzere çalışacaklarını belirten Geyikçi, şunları kaydetti:

‘’Tarım sektörü bu sezon özellikle Finike Portakalı özelinde oldukça kötü geçti. Batı Antalya Türkiye’nin tarım başkenti diyebiliriz. Bizim burada ürettiğimiz ürünlerden artık daha çok kazanç elde ederek bölge ekonomimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi katma değerli hale getirmek için yeni projeler geliştirmeliyiz. Bu konuda bizler her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ekonomimizin lokomotifi tarım sektörünü ileri taşıyacak her projeye açığız. Tarım sektörü Finike ilçe ekonomisinin lokomotifidir. Eğer lokomotifimiz yavaşlarsa bundan ilçemizde yaşayan her bir vatandaşımız etkileniyor.’’

KUTBO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş da yeni dönemde de işbirliklerini sürdürüleceğini belirtti.

Durdaş, ‘’KUTBO olarak Batı Antalya tarım sektörünün gelişmesi için özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile önemli çalışmalar yaptık. Batı Antalya ekonomisini tarım sektörümüzü güçlendirerek ileri götüreceğiz. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyor, yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarda yapılacak işbirliklerinin hem bölge ekonomimizi hem de tarım sektörümüzü güçlendireceği çok açık. Umuyorum önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalarla sektörümüzü daha da güçlendireceğiz’’ dedi.