Baycan Elektrik, savunma sanayi tesisini devreye aldı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

500 metrekare kapalı alanda kara ve hava araçları için kritik öneme sahip kablo gruplarının üretimi gerçekleştiren Baycan Elektrik, Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 60 bin metrekare alana sahip iki ayrı üretim tesisi yatırımını 2025 yılında tamamlayarak kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Her yıl ürettiği 10 milyon parçayla Arçelik, Vestel ve Haier gibi beyaz eşya sektörünün önde gelen firmalarının tedarikçilerinden biri olan ve 1000’e yakın çalışanıyla üretimini sürdüren Baycan Elektrik, tecrübesini savunma sanayisine de aktardı. Yeni üretim tesisinin açılışında konuşan Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Havacılık ve savunma sanayine yönelik bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesini artırması açısından önemli bir adım. Kara ve hava araçları için kritik öneme sahip kablo gruplarının üretimine yönelik kurduğumuz bu tesis, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmasına katkıda bulunacak” diye konuştu.

Hali hazırda TUSAŞ, TEI, Aselsan ve Roketsan gibi sektörün önde gelen firmaları ile çalıştıkları bilgisini paylaşan Yılmaz, koaksiyel kablo, semi-rigid kablolar, askeri standartlara ait konnektör ve terminaller, elektrik ve elektronik teçhizatlar içeren tüm projelerine yanıt verdiklerini söyledi. İlerleyen dönemde havacılık ve savunma sanayide milli projelerin yanı sıra uluslararası paydaşlarla da iş birliği yapacaklarını sözlerine ekleyen Yılmaz, “2023 yılında savunma sanayinin lider firmalarından Aselsan, Roketsan ve TEI işletmeleri ile seri siparişlere geçtik. Bu yıl Aselsan ile yapmış olduğumuz FAI çalışmalarını; ilk ürün muayenelerini başarı ile tamamladık. Aselsan’ın telsiz ve radar sistemlerinde kullanılan RF kablajları ve sistemler arasında haberleşme sağlayan seri port kablajlarının üretimlerini gerçekleştirdik. Aynı zamanda Aselsan REHIS ürünlerinde yüksek ısı, titreşim gibi ortamlara uyum sağlayan kablajları ve HBT ürünlerinin bilgi teknolojileri için kablo donanım gereksinimlerini ürün gamına ekledik. Roketsan ile de 2022 Ocak ayına başladığımız iş birliği kapsamında füze ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ürünlerinde haberleşme ve test kablajları için aktif siparişler yönetiyoruz” dedi.

“Havacılık ve savunma sanayide tercih edilen partner olacağız”

Havacılık ve savunma sanayinin kablo donanım alanında tercih edilen tedarikçi partner firması haline gelmeyi hedeflediklerini aktaran Engin Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Sektörün standartlarını, gerekliliklerini ve gelişmelerini yakından takip ediyoruz. Beyaz eşya ve otomotiv sektörleri için üretimlerimizde sağladığımız yalın üretim, ergonomi ve metod zaman ölçümü (MTM) uygulamalarımızdan edindiğimiz deneyimleri havacılık ve savunma sanayideki projelerimiz ile bütünleştirdik. Dijitalleşme kapsamında Endüstri 4.0 modelini temel alan bir işletme olarak makine parkurumuzda bulunan tüm cihazların akıllı donanımlara sahip olması yönünde projelerimiz devam ediyor. Güçlü yönetim ve organizasyonel yapımız ile kurumsal kimliğimiz havacılık ve savunma sanayinin standartları ile birebir uyuşuyor.”

Açılış konuşmasında söz alan Baycan Elektrik üçüncü kuşak yöneticilerinden Yönetim Kurulu Üyesi Esen Kılıç ise “100. yıl anısına ve ülkemizin savunmasına hayırlı katkılarımızın başlangıcını kutlamak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası düzenlediğimiz açılış törenimize teşrif eden tüm misafirlerimize Baycan Elektrik ailesi olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılını sizlerle kutlamak, Eskişehir sanayisinin bir parçası olmak ve farklı sektörlerdeki hakimiyetimizin değerli iş birlikleri sayesinde artması bizi gururlandırıyor. Milli teknolojiler, nitelikli ve alanında uzman mühendis ekibimiz ve yeni yatırımlarımızla Türkiye’nin yeni yüz yılına hazırız” ifadelerini kullandı.