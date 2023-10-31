TOBB Adana Kadın Girişimciler İcra Kurulu görev dağılımı yaptı

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Borsası (ATB) koordinasyonunda gerçekleşen görev dağılımı seçiminde İcra Kurulu Başkanlığı'na Rana Dal getirildi. Seçimden önce söz alan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, kadınların toplumsal kalkınmada güç kaynağı olduğunu söyledi.

Konuşmasında Cumhuriyetin 100’üncü yılına vurgu yapan Bilgiç, “Bugün tarihi bir gün, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk günü hayırlı olsun. Tarihe not düşeceğimiz böyle bir günde göreve başlamak çok önemli. Cumhuriyet heyecanıyla çıkacağınız bu yolda hepinize üstün başarılar diliyorum” dedi. Bilgiç, kadın girişimcilere önerilerde bulunduğu konuşmasında şunları kaydetti:

“Adana Kadın Girişimciler Kurulu olarak, iş dünyasında daha fazla kadın girişimcinin başarılı olması için gayretiniz, çalışmalarınız, projeleriniz ve gelecek vizyonunuz yeni kadın girişimcilere örnek olacak. Kadın Girişimciler İcra Kurulu olarak, iş dünyasında önemli bir rol üstleniyorsunuz. İnovasyon, yaratıcılık ve kararlılıkla pek çok zorluğun üstesinden gelirken, iş dünyasında daha fazla kadının yer almasının topluma nasıl fayda sağlayabileceğini biliyoruz. Kadınlar olarak, hem ekonomik hem de toplumsal kalkınmada büyük bir güç kaynağısınız.”

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu’nda görev alan isimlerin Adana il ve ilçelerinde Oda ve Borsalarla birlikte çalışması gerektiğine dikkat çeken Bilgiç, “Unutmayalım ki başkalarına ilham vermek ve birbirinize destek olmak, başarınızın temelini oluşturur. Hep birlikte, Adana’daki kadın girişimciliğinin güçlenmesini sağlarsınız. Onlara rol model olursunuz. Seçildiğiniz döneminizi dolu dolu geçirmek, faydalı çalışmalara ve projelere imza atmak güçlü birliktelikle olur. Bu birlikteliği yeni göreve gelen icra kurulumuzun sağlayacağına gönülden inanıyorum. Yapacağınız çalışmalarda Adana Ticaret Borsası olarak diğer Oda ve Borsalarımızla birlikte yanınızda olmak için gayret edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan oylama sonucu TOBB Adana Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığına Rana Dal; Başkan Yardımcılıklarına ise Belgin Güler Özçelik, Hediye Kodal ve Gülay Şule Karalı getirildi.