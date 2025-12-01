Berdan Cıvata, Best Managed Companies 2025 Ödülü’ne layık görüldü

Sanayi ve bağlantı elemanları sektörünün köklü firmalarından Berdan Cıvata, Koç Üniversitesi, TÜRKONFED, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte Private tarafından yürütülen uluslararası bir program “Best Managed Companies 2025" yarışmasında önemli bir başarıya imza atarak ödülü almaya hak kazanan 14 firma arasına girmeyi başardı.

Berdan Cıvata adına ödül alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Şemsi Aysalar konuşmasında, “Bu başarı, şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığının bir göstergesidir. Bu kıymetli ödül sürecinde değerlendirmeleriyle katkı sağlayan tüm jüri üyelerine en içten teşekkürlerimizi sunarız. En büyük teşekkür ise; Berdan Cıvata'yı bugünlere taşıyan, ilk günkü azmi, heyecanı ve ilkelerinden şaşmadığımız Onursal Başkanımız Hasan Şemsi'ye ve bu gururu yaşatan büyük Berdan Ailesine” dedi.

Berdan Cıvata, bu ödülle birlikte uluslararası arenada bilinirliğini arttırmakla birlikte şirketin küresel iş ortaklıkları açısından yeni fırsatlar yakalayabileceğini düşünüyor.

Ödül törenine iş dünyasının önde gelen isimlerinden TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Aksoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Batu Aksoy, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar gibi önemli sektör temsilcileri ve yöneticiler katılım sağladı. Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda verilen ödül, şirketin kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik, inovasyon ve stratejik yönetim alanlarındaki yüksek performansını tescillemiş oldu.