Berdan Civata’ya OSB Yıldızları’ndan 3 Ödül

Tarsus’ta 1980 yılında, Mak. Yük. Müh. Hasan Şemsi ve Yunus Şemsi kardeşler tarafından, üçü çırak 5 çalışanla 150 m²’lik bir atölyede faaliyete geçen Berdan Cıvata, dünyanın en önemli kritik bağlantı elemanları üreticilerinden biri haline geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 33 bini kapalı, toplam 48 bin metrekarelik 6 ayrı tesisinde çalıştırdığı 60’ı mühendis yaklaşık 350 çalışanıyla yüksek mukavemetli ve kritik özellikli cıvata ve saplama gibi bağlantı elemanları üretimine devam eden Berdan Cıvata’nın sıcak-soğuk cıvata ve somun dövme tesisleri, talaşlı-talaşsız üretim tesisleri, ısıl işlem tesisleri, patentli sıcak daldırma, elektro galvaniz, çinko lamel, teflon kaplama ve benzeri uygulamaların yapıldığı yüzey kaplama tesislerinden çıkan ürünler, dünyanın farklı bölgelerindeki enerji, altyapı, petrol-doğalgaz ve çelik konstrüksiyon projelerinde tercih ediliyor. Türkiye’nin ISO EN 17025’e göre Akredite Belgeli ilk test laboratuvarına sahip Berdan Cıvata, üretim ve patenti kendisine ait 500 ton kapasiteli Avrupa’nın en güçlü çekme test cihazı ve 33 bin Nm. kapasiteli Avrupa’nın en güçlü tork test cihazından birine sahipliğiyle öne çıkıyor.

Türk girişimcisi ve sanayicisinin potansiyelini tüm dünyaya duyurmak için çaba gösterdiklerini belirten Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Şemsi Aysalar, her zaman tek bir düşünce ile hareket ettiklerini söyledi. ‘Yaparsa Berdan Yapar’ sloganı ile Türkiye’deki birçok firmanın teklif dahi veremediği mega projelerle isimlerini dünyaya duyurduklarını vurgulayan Zeynep Şemsi Aysalar, “Bugünkü kazanımlarımızı geçmişe bağlılığımız, geleceğe olan tutkumuzla birlikte girişimci ruhumuz, azmimiz ve aile sıcaklığının yaşandığı çalışma ortamımızın yanı sıra büründüğümüz kurumsal firma kimliği, sektöre sunduğumuz ileri mühendislik çözümleri, aldığımız patentler ve ürünlerimizin kalitesine verdiğimiz önem sayesinde elde ettik” dedi.

Mersin OSB’deki tesislerinde dünya genelindeki projelere kritik bağlantı elemanları üreten Berdan Cıvata, 2024 verileri doğrultusunda OSBÜK’ün (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) düzenlemiş olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teşrif ettiği 500’den fazla firmanın çeşitli kategorilerde değerlendirildiği ‘OSB Yıldızları Araştırması’nda; OSB’lerde Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firmalar kategorisinde 42’nci, OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firmalar kategorisinde 51’inci, OSB’lerde İhracatını En Çok Artıran Firmalar kategorisinde ise 70’inci sırada yer aldı.

Söz konusu alanlarda ilk 100 firma arasında yer almaktan dolayı memnun olduklarını belirten Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Aysalar, “Çeşitli ürünlerin en kaliteli şekilde imal edilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmaların eksiksiz yürütülmesi için profesyonel bir ekip kurduk. Tasarım ve imalatı Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerce yapılan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen akuplaj makinesi, bu alandaki çalışmalarımıza güzel bir örnek olabilir. Sanayide yeşil dönüşüm projemiz kapsamında, üretim hattımızda gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarıyla karbon emisyonumuzu ve atık miktarımızı azaltacağız. İhracatla ülke ekonomisine katkı sunmak en büyük amaçlarımızdan biri oldu. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.