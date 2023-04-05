Bilecik Belediyesi, afet öncesi yol haritasını belirleyecek

Abdullah SÖNMEZ



BİLECİK - EKONOMİ Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Subaşı, ildeki binaların envanterinin çıkartıp depreme dayanıklıklarını tespit ederek işe başlayacaklarını ve dayanıklı konut projelerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla mühendis ve mimar odalarıyla protokol imzalayacaklarını söyledi. Subaşı, “Protokolün ardından sahada çalışmalara başlayacağız. Bugüne kadar yapılan ve bugünden sonra yapılacak her binanın hem depreme dayanıklılığı ölçülecek, hem deyapım aşamalarını titizlikle takip ederek tedbirsizlik ve ihmalin önüne geçeceğiz”dedi.

Mevcut deprem yönetmeliği ve tüm yasal prosedürlerle yapı ruhsatı düzenlenmelerine gideceklerini kaydeden Subaşı,”Bu kapsamda şu ana kadar olduğu gibi bundan sonrada başta merkezi yönetim olmak üzere ilimizdeki mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, teknik alanda hizmet veren kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yapılması gerekenler konusunda hızlı davranmaya çalışacağız. Kentsel dönüşümde, belediye meclisinden oy birliğiyle aldığımız yetki çerçevesinde, ilgili bakanlık ile ilimizdeki kurum ve kuruluşlar, üniversite ve bilim insanlarının da katılacağı toplantılarla acil kategorisindeki çalışmalarımızı belirleyerek yol alacağız“ dedi.

6 Şubat depremlerin hemen ardından bir kriz masası oluşturduklarını, Valilik ve AFAD koordinasyonunda hızla bölgeye destek vermeye başladıklarını ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:” Sadece belediyemiz koordinasyonunda 32 adet TIR’dan oluşan malzemeyi deprem bölgesine gönderdik. 100’e yakın personelimiz arama ve kurtarma faaliyetlerine katıldı. Belediyemize bağlı kurumlar ve STK’ların yardımıyla 200’ü aşkın çadır üreterek, deprem bölgesine gönderdik. Soba, ısıtıcı, yatak, battaniye, uyku tulumu ve yine Bileciklilerin katkılarıyla 15 bin adet yeni çocuk ayakkabısını depremzedelere ulaştırdık”

Afete özel malzeme üretimine başlayacağız



“Belediye personellerimizin arama kurtarma eğitimleri almasını planlıyoruz. Donanımlı ve eğitimli personellerin olası afetlerde ne kadar yararlı olduğunu öğrendik. Konteyner ev ve çadır üretebildiğimizi de öğrendik. Bu bilgileri profesyonel bir zemine taşıyarak acil durumlarda üretime geçecek bir sisteme geçmek istiyoruz. Şehrimizde yaşanacak bir afet karşısında bu ekipmanları hızla üreterek, barınma sorununu çözecek tedbirleri bugünden alacağız”