Bilim Samsun, yaz döneminde 5 bin 791 öğrenciyi ağırladı

SAMSUN/EKONOMİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park, içinde yaptığı ve geçen 28 Şubatta faaliyete geçen ‘Bilim Samsun’ gerek öğrenciler gerek öğretmenler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında okullardan gelen 6-14 yaş grubundaki öğrencilerin eğitim gördüğü merkez faaliyetine yaz döneminde de ara vermedi. Bilim Samsun yaz döneminde düzenlenen eğitim programlarında 5 bin 791 öğrenciyi ağırladı. Burada yapılan atölye çalışmalarına katılan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Samsun için önemli bir eğitim yatırımı…

Bilim Samsun’un kent için çok önemli bir eğitim yatırımı olduğunu vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bilim Samsun, şehrimiz için, geleceğimizin mimarları çocuklarımız için çok önemli bir merkez. Yaz döneminde de faaliyetine devam eden bu merkezi kentimizdeki tüm öğrencilerimizin görmesini istiyoruz. Öğrencilerimizin buradaki atölyelerde eğitim görmeleri, bilime olan meraklarının artması, farkındalıklarının oluşması çok önemli. Burası öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayan bir merkezdir. Öğrenciler farklı atölyelerde derslere girerek kendi yeteneklerini keşfediyorlar. Türkiye’nin yarınları olan çocuklarımızın tam donanımlı bir şekilde, bilim ve teknoloji ile iç içe olarak yetişmeleri, geleceğe böyle hazırlanmaları hem kentimiz için hem de ülkemiz için çok kıymetli” şeklinde konuştu.