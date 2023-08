‘Şanlıurfa’da tarım ve turizm için tüm potansiyeli harekete geçireceğiz’

Takip Et

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanlığı Valiler kararnamesiyle Şanlıurfa’ya atanan Vali Hasan Şıldak bugün kente gelerek görevine başladı. Valilik bahçesinde çiçek takdimi ve polis mangası eşliğinde karşılanan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Şanlıurfa’nın büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptığı kadim bir şehir olduğunu belirterek sözlerine başlayan Vali Hasan Şıldak, “Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa'da görev yapacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnsanımıza hizmet etmek, ülkemizin bu önemli coğrafyasında sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek, Şanlıurfa’nın gelişimi için gayret göstermek adına var gücümüzle çalışacağız. Şanlıurfa’da hoşgörü çerçevesi içerisinde birlikte başarma duygularını güçlendireceğiz. Bütün kurumlarımızla birlikte Devletimizin gücünü, kapsayıcılığını, hukukun üstünlüğüne bağlı kalarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sahada birebir hayata geçireceğiz. Hoşgörü, iş birliği içinde çalışma, birlikte başarma duygularını güçlendireceğiz” dedi.

Kent tarım ve turizm alanlarında daha yüksek standartlara eriştirilecek

Görev süreleri içerisinde ilin huzuru, güvenliği ve esenliğinin sağlanmasının her zaman öncelikleri olacağını belirten Hasan Şıldak, “İnsanlarımızın kamu hizmetlerinden en sağlıklı şekilde faydalanmaları konusunda bütün kurumlarımız hassasiyetle çalışacak. Şanlıurfa’nın her alanda gelişmesi, özellikle tarım ve turizm alanlarında daha yüksek standartlara ulaşması için bütün potansiyeli harekete geçireceğiz. Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşlarımızın her birinin hizmetindedir ve onlara eşit mesafededir. Bizi güçlü kılacak en önemli unsurun, birlik ve beraberliğimizin korunarak çok çalışmak suretiyle hedeflerimize ulaşmak olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.