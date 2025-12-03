Birebir Tv, Ergenekon Destanı’nın başladığı yerde 26 farklı alanda ödül verecek

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

Birebir TV’nin Girişimcilik ve Başarı Ödülleri basın toplantısında konuşan Birebir TV Genel Yayın Yönetmeni Resul Orman, kanalın birinci yılını geride bırakırken dijital mecralarda büyüme hamlesine başladıklarını söyledi. 5 Aralık Cuma günü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek ödül töreninde 26 farklı alanda ödül verileceğini belirten Orman, bölge basınıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında programın sadece bir ödül töreni olmadığını vurgulayan Resul Orman, 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümüne dikkat çekti. Bu hakkın verilmesinde Afet İnan’ın önemli bir rol oynadığını hatırlatan Orman, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kadınların toplumdaki yerini güçlendiren bu tarihi adımı unutmamak ve hatırlatmak hepimizin sorumluluğudur.” dedi.



Birebir TV’nin yerelde doğmuş genç bir oluşum olduğunu ancak hedefinin ulusal ölçekte etkili bir medya markası haline gelmek olduğunu belirten Orman, “Biz ‘Birebir anlatır, Türkiye duyar’ mottosuyla yola çıktık. Yereldeki dinamiklerimizi unutmadan, yazarlarımıza ve bölge değerlerine sahip çıkarken; kültür, sanat, iş dünyası ve siyaseti kapsayan geniş bir yayın politikasıyla ilerliyoruz. Dijital alanda büyüme sürecimizi hızlandırdık. Sizlerin desteğiyle çok daha fazlasını yapmak istiyoruz.” diye konuştu.