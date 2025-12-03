  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Birebir Tv, Ergenekon Destanı’nın başladığı yerde 26 farklı alanda ödül verecek
Takip Et

Birebir Tv, Ergenekon Destanı’nın başladığı yerde 26 farklı alanda ödül verecek

Birebir TV Genel Yayın Yönetmeni Resul Orman, kanalın birinci yılı geride bırakılırken dijital mecralarda büyüme sürecini hızlandırdıklarını belirterek, 5 Aralık’ta düzenlenecek Girişimcilik ve Başarı Ödülleri töreninde 26 farklı alanda ödül verileceğini ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Birebir Tv, Ergenekon Destanı’nın başladığı yerde 26 farklı alanda ödül verecek
Takip Et

Merve Esin Adıgüzel/Kocaeli

 

 

Birebir TV’nin Girişimcilik ve Başarı Ödülleri basın toplantısında konuşan Birebir TV Genel Yayın Yönetmeni Resul Orman, kanalın birinci yılını geride bırakırken dijital mecralarda büyüme hamlesine başladıklarını söyledi. 5 Aralık Cuma günü Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek ödül töreninde 26 farklı alanda ödül verileceğini belirten Orman, bölge basınıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birebir Tv, Ergenekon Destanı’nın başladığı yerde 26 farklı alanda ödül verecek - Resim : 1

Konuşmasında programın sadece bir ödül töreni olmadığını vurgulayan Resul Orman, 5 Aralık 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümüne dikkat çekti. Bu hakkın verilmesinde Afet İnan’ın önemli bir rol oynadığını hatırlatan Orman, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kadınların toplumdaki yerini güçlendiren bu tarihi adımı unutmamak ve hatırlatmak hepimizin sorumluluğudur.” dedi.


Birebir TV’nin yerelde doğmuş genç bir oluşum olduğunu ancak hedefinin ulusal ölçekte etkili bir medya markası haline gelmek olduğunu belirten Orman, “Biz ‘Birebir anlatır, Türkiye duyar’ mottosuyla yola çıktık. Yereldeki dinamiklerimizi unutmadan, yazarlarımıza ve bölge değerlerine sahip çıkarken; kültür, sanat, iş dünyası ve siyaseti kapsayan geniş bir yayın politikasıyla ilerliyoruz. Dijital alanda büyüme sürecimizi hızlandırdık. Sizlerin desteğiyle çok daha fazlasını yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Şehirler
Adana şalgamı Avrupa’da tescil edildi
Adana şalgamı Avrupa’da tescil edildi
Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 30’unu tek başına yapacak
Türkiye, dünya kuru üzüm ihracatının yüzde 30’unu tek başına yapacak
ENSİA’dan Güney Doğu Asya’da iki stratejik adım
ENSİA’dan Güney Doğu Asya’da iki stratejik adım
Konya’da ahşap sanatları yeniden doğuyor: 118 kursiyer sertifikalarını aldı
Konya’da ahşap sanatları yeniden doğuyor: 118 kursiyer sertifikalarını aldı
Kurumsal Yönetim Zirvesi ilk kez İzmir’de
Kurumsal Yönetim Zirvesi ilk kez İzmir’de
Türkiye'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine değişmedi
Türkiye'de hava kirliliği alarmı: En kirli il yine değişmedi