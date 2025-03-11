Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart kutlaması

Kocaeli

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın da katılımıyla kutlandı. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte üretim yaptığı örnek projelerden biri olan Bizimköy'de düzenlenen etkinliğe, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar da katıldı.

Vali Aktaş ve Başkan Zeytinoğlu, Bizimköy'de çalışan kadınlara çiçek hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. KSO Başkanı Zeytinoğlu, konuşmasında “Bizler için hakikaten çok değerlisiniz. Daha çok kadının çalışma hayatında olması için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.