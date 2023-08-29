Borlu gıda takviyeleri ile osteoporoz önlenecek

ÇORUM/EKONOMİ

Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, camdan temizlik malzemelerine, sağlıktan enerjiye kadar pek çok alanda kullanılan bor ile yeni ürünler geliştirmek üzere çalışmalarını yoğunlaştırdı. Borlu gıda takviyesinin hammaddesi, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse öncülüğünde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK-BOREN) proje desteği ile geliştirildi. Projenin araştırma geliştirme çalışmalarını TENMAK-BOREN tarafından sağlanan 1 milyon TL’lik proje desteği ile Hitit Üniversitesi Bioinorganik Kimya Laboratuvarında yapmaya başladıklarını ifade eden Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Dursun Ali Köse, endüstriyel amaçlı üretimlerin de BOREN laboratuvarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Amaçlarının uç ürünlerden bir tanesini sentezleyip dünyaya bor tüketimini artırmak ve ülkemize ekonomik girdi katkısını sağlamak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Köse, sözlerine şöyle devam etti: “Hollandalı bir firma ilk Avrupa’da satışa sunulan borlu gıda takviyelerini üretti ve biz de onun akabinde Türkiye’de reaksiyon alıp şu anda pazarda var olan ama bileşimleri olmayan ve bizim kendi bileşimlerimizi ürettiğimiz bir ürünü dahil ettik. Bununla beraber 5 farklı ürünün daha dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bor, kalsiyum magnezyum atılımını azaltıyor. Kemiklerin iyi durumda kalmasını sağlıyor. Çünkü siz borlu bir gıda takviyesi aldığınızda tekrar ekstra bir kalsiyum magnezyum takviyesine gerek duymuyorsunuz. Biz, bu iki molekülü borla birleştirerek bir sinerjik etki oluşturabilir miyiz moduyla başladık ve bunu patentleştirme aşamasına getirdik. Patentini aldığımız da bu tip bileşiklerde ilk olan ve sinerjik bir etki yaratacağını düşündüğümüz bir ürünü pazara sunmuş olacağız. Bor, ülkemiz için son derece önemli. Ağırlığı hafif fakat fiyatı pahalı ürünler hep uç ürünlerdir. Madenin kendisi pazarda ucuz ama bizim amacımız uç ürünlerden bir tanesini sentezleyip dünyaya bor tüketimini artırmak ve dolayısıyla ülkemize ekonomik girdi katkısını sağlamaktır.”