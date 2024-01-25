Bosna ile ticari ilişkiler artırılacak

EKONOMİ (BURSA) - Bosna Hersek Orta Kanton Başbakanı Tahir Lendo ve Meclis Başkanı Dražen Matišić ile beraberlerindeki sekiz Bakan, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (BALKANTÜRKSİAD) ziyaret ederek her iki ülkedeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Düzenlenen toplantıya Bosna Hersek Orta Bosna Kanton Ticaret Bakanı Sedzad Milanovic, Finans Bakanı Mirjana Plavcic, Tarım ve Ormancılık Bakanı Advan Akeljic, Eğitim ve Spor Bakanı Bojan Domic, Sağlık ve Sosyal Politikaları Bakanı Anto Matic, Hükümey Sekreteri Aldin Ljubuncic de katıldı. Toplantıda konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baha Boztekin, kuruldukları günden bu yana, Türkiye'nin ve Balkanların iş dünyasını güçlendirmek ve bölge ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek için çaba harcadıklarını söyledi. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Bozkaya da iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin pandemi ile birlikte artış kaydederek 33 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bosna Hersek Orta Kanton Başbakanı Tahir Lendo, burada bulunma amaçlarının dostlukları güçlendirmenin yanında Bursa sanayisini konuşmak ve Bursa iş insanlarıyla bir araya gelmek olduğunu belirtti. Lendo: “Yakın tarihte Bosna Hersek devleti zor bir dönemden geçti. Aradan geçen zaman içinde Bosna yaralarını sardı ve ekonomik büyümeyle birlikte kalkınma hareketine de geçti. Bosna Hersek Federasyonu’nda 10 kanton bulunuyor. Orta Kanton olarak Türkiye ile ekonomik ilişkilerimizi artırmayı hedefliyoruz. Şu haliyle olması gerekenden biraz uzak.

Açılış konuşmalarının ardından Bosna Hersek Orta Kanton Bakanları ülkelerinin ekonomik kalkınmalarını anlatmak adına sunum yaptı.