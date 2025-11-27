Bozbey: “13 milyar dolarlık ithalatın 10 milyarını Bursa’ya çekebiliriz”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Mustafa Bozbey, 2026 yılı performans programını ve buna bağlı hazırlanan 2026 mali yılı bütçe çalışmalarını tamamladıklarını hatırlattı. Merkezi yönetim bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 78,37 olduğunu, Bursa’da genel bütçe vergi gelirleri tahsilat oranın ise yüzde 76,7 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Bursa Büyükşehir Belediyemizin 2025 yılı bütçesi 36 milyar 500 milyon olarak tahmin edilmişken, 2025 yılsonu itibariyle 29 milyar 250 milyon olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Bu gerçekleşme oranı da yüzde 80’dir. Ekim sonu olarak değerlendirdiğimizde yaklaşık yüzde 65 gerçekleşmiştir. Bunun sebepleri, merkezi yönetim bütçesinden gelen paylarda düşüş olması, taşınmazlarımızın kamu yararı gözetilerek değerinin altında teklifler olduğu için satışları ertelememizdir” diye konuştu.

Bozbey, ithalattan alınan gümrük vergilerinin payının 2024’te yüzde 20 düzeyindeyken 2025’te yüzde 45’e çıktığını belirterek bu seviyenin hâlâ düşük olduğunu söyledi. “Bursa’da yapılan yaklaşık 13 milyar dolarlık ithalatın 10 milyar dolarlık kısmını şehrimize çekebilirsek, bütçeye çok ciddi katkı sağlanır” diyen Bozbey, gümrük müşavirleriyle sürecin güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. 2026 bütçesinin orta vadeli program doğrultusunda hazırlandığını belirten Bozbey; sürdürülebilirlik, tasarruf ve kaynakların etkin kullanımının tüm projelerde ana ilke olduğunu kaydetti. Belediye yönetiminin şeffaflık ve hesap verebilirlik esaslarıyla kurumsal yapıyı güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.