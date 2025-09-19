BTSO Savunma ve Havacılık Konseyi Başkanı Saner: “Amerikalı firmalar artık Çinle çalışmak istemiyor"

EKONOMİ (BURSA) - Bursalı kalıp model döküm sektörü temsilcileri, Amerika pazarında yeni fırsatlar arıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Kalıp Model Döküm Sektörü UR-GE Projesi firmaları, ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen Fabtech 2025 Fuarına çıkarma yaptı. Metal şekillendirme, imalat, kaynak ve yüzey işleme sektörlerinin en büyük buluşmalarından biri olan fuarda stantlı katılım sağlayan Bursalı firmalar, hem yeni iş birlikleri geliştirdi hem de küresel pazarın son teknolojilerini yerinde görme fırsatı buldu. Fuarı değerlendiren BTSO Savunma Sanayii ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner, “Türkiye’den 30’u aşkın stantlı katılım var. Bunların 7’si Bursa’dan. Avrupa’daki EuroBLECH fuarına kıyasla çok daha fazla proses ve katılım var. Üyelerimiz genellikle Avrupa, Rusya ve yakın coğrafyalarda tecrübelidir, ancak ABD’nin farklı lojistik, kültürel ve hukuki koşulları bulunuyor. Burada yaptığımız araştırmalarda bunların aşılabildiğini gördük. ABD pazarı büyük bir fırsat. Bazı Amerikalı firmalar artık Çin’le çalışmak istemiyor. Bu durum bizim için önemli bir avantaja dönüştürebiliriz. Bursalı firmalarının burada kalıcı olması gerekiyor” dedi.

“Şimdi hedef pazarımız ABD oldu”

UR-Ge olarak ilk faaliyetlerini Japonya’da gerçekleştirdiklerini hatırlatan BTSO Makine-Metal Konseyi Başkanı Serdar Burulday, “Avrupa’da Çin’in baskısı pazarı daraltırken, ABD firmaları bizim için daha öne çıkıyor. Şimdi hedef pazarımız ABD oldu, çünkü burada üretim açığı var. Fuarda Bursa’nın farkını ortaya koyduk. Yaptığımız görüşmelerde ABD pazarında Çin’den kopmak isteyen firmalar kalıpçı arıyor. Bu da bizim için avantaj. ABD, Kanada ve Meksika pazarı bizim için çok önemli” diye konuştu.