‘Bu Şehir Hepimizin’ hareketi başlıyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ortaklığında, ilçe belediyeleri ve şehrin tüm dinamiklerinin katılımıyla ortak bir sinerji oluşturmak, şehrin aidiyet duygusunu artırmak ve çevreye duyarlı davranışların geliştirilmesi adına ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla bir sosyal farkındalık kampanyası başlatılıyor. Kampanya ile ilgili protokol töreni 17 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sosyal farkındalık hareketiyle Sakarya’da tüm vatandaşlarla ortak yaşam kültürü oluşması, estetik değerlerin korunması, yeşil alanların iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi ve çevre dostu alışkanlıkların kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimler ve seminerler düzenlenecek

Bu hedef doğrultusunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çevre bilincini artıracak eğitim ve seminerler düzenlenecek.

Dijital ortamlarda ve sosyal medya platformlarında çevre bilincini teşvik edici içerikler yayınlanacak. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinde çevre temizliği etkinlikleri, ağaç dikme kampanyaları, geri dönüştürülebilir atık toplama etkinlikleri yer alacak. Projenin öncelikli hedefi ise şehirde aidiyet duygusunu sağlam kılmak, şehri ve çevreyi temiz tutmak olgularını ve ‘Bu Şehir Hepimizin’ aidiyetini aşılamak olacak.