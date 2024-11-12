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Buca Belediyesi işçileri greve başladı

Buca Belediyesinde, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı.

Haber Merkezi
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Buca Belediyesi işçileri greve başladı
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Buca Belediyesi'nde grev yapan işçiler, DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şubesi öncülüğünde belediye binası önünde toplandı.

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini belirterek, işçilerin yüzde 10'luk kesiminin çalışmaya devam ettiğini, diğer işçilerin grevde olduğunu kaydetti.

Aras, yetkililer ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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