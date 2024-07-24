“Bursa, 21 sanayi bölgesi ile kimysal yangın riskini içinde barındırıyor”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Artan hava sıcaklıkları ile paralel olarak Bursa’da orman yangınları gibi sanayi tesislerindeki yangın haberleri de ardı ardına gelmeye başladı. Haziran 2024’te 1483 yangına müdahale eden Bursa İtfaiyesi, Temmuz ayını da oldukça yoğun geçiriyor. Son bir aylık süreçte çeşitli noktalardaki orman ve konut yangınları ile mücadele eden ekipler ayrıca İnegöl’de bir sandalye üretim fabrikası, Yenişehir’de kereste fabrikası, Kestel’de tekstil fabrikası, Nilüfer’de tavuk çiftliği ve market zinciri deposu, NİLTİM’de 2 katlı bir işyeri, İznik’te soğuk hava deposu, Osmangazi’de de mobilya atölyesinde çıkan yangınlara müdahale ederek olası faciaları önledi. Son olarak dün de Yıldırım'da başlayan bir yangın toplamda 4 fabrikayı etkiledi.

Son dönemde Bursa’da yaşanan endüstriyel tesis yangınlarının, sanayiciler ve kent için endişe verici olduğunu belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, “Yangın, kontrol altına alınması son derece güç bir felaket ve bu durum sadece tesislerimizi değil, çevresindeki alanları ve yerleşimleri tehdit edebilmektedir. Özellikle, üretimde kullanılan yanıcı hammaddelerin riskler göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, sanayiciler olarak hem maliyetlerimizi hem de güvenlik önlemlerimizi sürekli olarak gözden geçirmeli ve bu konuda bilinçlenmeliyiz. Üretim tesislerimizin güvenliği, hem çalışanlarımızın hem de çevremizin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahip. Endüstriyel tesislerde kullanılan önleyici güvenlik sistemlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve denetlenmesiyle afet risklerini en aza indirgemek için gerekli adımları atmak zorundayız. Bu konuda ortak bir bilinç oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Sadece bireysel önlemler almak yeterli değil, tüm çalışanların eğitiminden sektörler ve firmalar arasında işbirliğine gidilmesine kadar, ortak bilincin ve iş güvenliği standartların yükselmesi hepimiz için çok değerli adımlardır” dedi.

“Kimyasal risk haritasını oluşturmaya çalışıyoruz”

Yıllardır Bursa’nın kimyasal risk haritasını çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve ilgili kurumlarla dirsek temasında olduklarını belirten Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Bursa Şube Başkanı Erkan Tekin Mutlu ise “Bursa içerisinde özellikle Gemlik bölgesinde, akaryakıt depolama tesisleri ve Gübre fabrikaları (eminim ki gerekli tedbirlerini alıyorlardır) tehlikeli diyebileceğimiz işletmelerdir. Bunun yanında toplamda 17+4 toplamda 21 OSB’si olan Bursa her zaman kimyasal yangın riskini içerisinde barındırmaktadır. Yanıcı tozlar, sıcak işlerdeki risklerin azaltılmasındaki ihmaller, yanıcı sıvı ve gazların risklerinin göz ardı edilmesi, hatalı ekipman ve makine kullanımı ve elektriksel sebepleri patlama ve sabotaj ihtimallerini göz ardı edersek yangın sebebi olarak sayabiliriz. Buna elbette ki doğru depolaması yapılmamış kimyasalların yangınları da dahildir. İyi ve düzenli bir bakım programı, yangın risklerine karşı önleyici ve koruyucu olabilir. Hava sirkülasyonu sağlanması, raf sistemlerinin uygunluğu, ara yolların kontrolü, buralarda geçici kalıcı depolamaların engellenmesi, kapasite harici ve üstü depolamanın; depo ve üretim alanlarında yapılmaması önleme çalışmaları açısından önemli. Basit görülen ancak büyük hasarlara yol açabilecek kıvılcımlar, kişisel hatalar ve gereksiz malzemelerin kontrolünü sağlayarak önlem alınması gereklidir. Bu bağlamda bu sistemlerin etkin olabilmesi için düzenli kontrol yapılmalıdır” diye konuştu.