Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, iddiaları yanıtladı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş arasında geçen, belediyenin bütçesiyle seçim harcamaları yapıldığına dair iddialarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. “Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi, Bursalıların parasıdır ve yalnızca Bursa’nın sorunlarına harcanmalıdır” diyen Mustafa Bozbey, “Geçmiş dönemde yapılan tüm hukuksuz harcamalarla ilgili çalışmalarımızı tamamladıkça, suç duyurularını yapıyoruz. Bu konuların üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugün bahsettiklerimiz, buzdağının sadece görünen kısmı. Biz, bu şehrin geleceğini inşa etmek için buradayız. Geçmişin hatalarına takılıp kalmadan, Bursa’nın sorunlarını çözmek ve hak ettiği hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyaretiyle ilgili yapılan harcamalar öne sürülerek belediyenin haksız bir şekilde eleştirildiğini kaydeden Bozbey, “Buradan açıkça ifade ediyorum; Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bursa’ya geldiğinde de Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisi en iyi şekilde ağırlanacaktır. Çünkü biz, devlette devamlılığın esas olduğuna inanıyoruz ve bunu uyguluyoruz” dedi. Belediyelerde temsil ve ağırlama için bütçe ayrıldığını, bunun da gerekli bir uygulama olduğunu ifade eden Bozbey, geçmiş dönemde yapılan belediye harcamalarının seçim döneminde yapılmış olmasını eleştirerek, “Belediyenin kaynakları, bir siyasi partinin seçim kampanyasına harcandı. Yani Bursalıların, yetimlerin hakkı olan paralar hukuka aykırı şekilde harcandı. Geçmiş dönemde yapılan tüm hukuksuz harcamalarla ilgili çalışmalarımızı tamamladıkça, suç duyurularını yapıyoruz. Bu konuların üstünün kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.