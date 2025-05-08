Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri KAFUM’da Kapılarını Açtı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” KAFUM’da başladı. Organizasyon, 9 Mayıs Cuma akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde sürdürülen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri programı, bu kez Kahramanmaraşlı gençlerle buluştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 10.00 – 17.00 saatleri arasında KAFUM’da düzenlenen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Program kapsamında kurulan stantlarda bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yeşilay, yerel yönetimler, kalkınma ajansları, üniversiteler ve çeşitli basın kuruluşları yer aldı. Katılımcı kurumlar, gençlere yönelik sundukları eğitim, istihdam, girişimcilik ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi veriyor.

Gençler Sorularına Yanıt Buluyor

Organizasyonun açılmasıyla birlikte gençler, alanı yoğun şekilde ziyaret etmeye başladı. Her bir stantta ilgilerini çeken projeleri yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, kurumların sunduğu teşvik ve imkânlar hakkında merak ettiklerini yetkililere doğrudan sorma fırsatı buluyor. Tanıtım günlerinde eğitim bursları, mesleki eğitim destekleri, genç girişimcilere yönelik hibeler, teknoloji yatırımları, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok konuda devletin sağladığı desteklerin tanıtımı yapılıyor.

Tanıtım Günleri 9 Mayıs Cuma Akşamına Kadar Açık

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, 9 Mayıs Cuma günü saat 17.00’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, organizasyona başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi. Etkinliğin, hem gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunması hem de kurumların sunduğu imkânlardan daha etkin yararlanmalarını sağlaması bekleniyor.