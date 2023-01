Bursa, e-ihracat ve e-ticareti konuştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Oniki.net'in Türkiye genelinde 5'nci kez, Bursa'da ise ilk kez düzenlediği e-ticaret ve e-ihracat konferansı Almira Hotel'de gerçekleşti. Gün boyu devam eden programa iş insanları yoğun talep gösterirken salon kapasitesinin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Alanında uzman 12 ismin 12 dakikalık sunumlar yaptığı ve akabinde 450 katılımcıların 12’şer B2B görüşmesi yaptığı interaktif olarak katılımcıların da katkı koyduğu yapay zeka destekli etkinlikte e-ticaret ve e-ihracat konusu ve bu konuda atılan ve atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Comio Dijital Pazarlama Kurucu Ortağı Mustafa Sönmezay, “Topluluklarda, derneklerde verimli tanışmayı çözdük. Daha önceki etkinliklere bire bir katıldım ve karşınıza doğrudan işbirliğine gidebileceğiniz birisi mutlaka çıkıyor. Organizasyonu Bursa’ya taşıma kararımızdan sonra kimi aradıysak heyecanımızı paylaştı. Farklı sektörler ve farklı iş kollarında yeni toplantıları da düzenleyeceğiz” dedi.

“Öreceğimiz dijital ağlar çok önemli”

Alanında uzman isimlerin konuşma yaptığı etkinlikte söz alan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “85 bin temsil ettiğimiz işletme var. Her iş kolunda kişi ve kurum bu çatı altında. Pratikte büyük, küçük her işletmenin bu networke ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. MARSİFED Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ise, “3D olarak tanımladığımız çalışmaların dijital ayağını Oniki.net’in bu çalışması başarılı kılacaktır. Öreceğimiz dijital ağlar çok önemlidir. Her platformda dijital dönüşüme katkı sunuyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. KOBİ’lerimizin dijital dönüşümü, sadece ekipman anlamında değil, her alanda içselleştirmesi gerekmektedir. Bunu yapabilenler başarılı olacak, yapamayanlar zorlanacaktır” dedi. BTSO 70. Meslek Kodu E-ticaret Komite Başkanı Barış Sülün ise “E-ticaret sadece satış odaklı değildir. İşbirlikleri çok önemlidir. Bu iş, göze girmeye çalışanların değil, göze alanların yapabileceği bir iştir” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından, 450 katılımcının iş geliştirebilmesi adına yüz yüze diyalog kurabilmeleri için tasarlanan salonda, gün boyunca iki görüşmeler yapıldı.