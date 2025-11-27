Bursa firmaları 122 ödülle Yıldızlar zirvesinde yer aldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Araştırma sonuçları, Bursa OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların birçok alanda Türkiye sıralamalarında öne çıktığını ortaya koydu. En Çok Satış Yapan Firmalar listesinde Bosch 4’üncü sırada yer alırken; Bosch Rexroth, Karsan, Korteks ve Sarıgözoğlu da ilk 60 içinde konumlandı. Satışını En Çok Artıran Firmalar kategorisinde Bosch Rexroth, Ak-Pres Metal, Gökçelik, Sarıgözoğlu ve Alle Tekstil dikkat çeken yükselişleriyle listede yer aldı. İhracat performansında da Bursalı firmalar güçlü bir grafik çizdi. En Çok İhracat Yapan Firmalar arasında Bosch 4’üncü olurken, Bosch Rexroth, Karsan, Contitech ve Çemtaş da önemli sıralamalar elde etti. İhracatını En Çok Artıran Firmalar listesinde ise Sarıgözoğlu 4’üncü sıraya yerleşerek büyük bir başarı gösterdi. İstihdamda Bursa firmalarının katkısı öne çıkarken; Bosch, Karsan, Korteks, Rollmech ve Bosch Rexroth En Çok İstihdam Sağlayan Firmalar arasında yer aldı. Nevpa Otomotiv, Alle Tekstil, Akka Kalıp, Nurel Medikal ve Gökçelik ise İstihdamını En Çok Artıran Firmalar kategorisinde bulundu. Kadın istihdamı alanında da Bursa firmaları dikkat çekti. Bosch, Akbaşlar, Rollmech, Karsan ve Emirali Tekstil; En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firmalar listesinde ilk sıralarda yer aldı. Bosch, Nevpa Otomotiv, Akka Kalıp ve Korteks ise Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firmalar arasında öne çıktı. Ar-Ge alanında Bursa’nın yenilikçi gücü ön plana çıktı. Bosch; En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firmalar listesinde 3’üncü olurken, Karsan, Rollmech, PMS Metal ve Bosch Rexroth da listede yer aldı. Ar-Ge harcamasını en çok artıran firmalar arasında ise Rudolf Duraner, Korteks, Öz Tekstil, Karsan ve Bosch Rexroth bulunuyor. Bosch ayrıca En Başarılı Firma kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Bursa OSB’ye Türkiye 3’üncülüğü

Törende Bursa OSB, “OSB Yıldızları Araştırması’na en fazla katılım sağlayan OSB” kategorisinde Türkiye 3’üncülük ödülüne layık görüldü. Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün elinden aldı. Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım, elde edilen başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’nin ilk OSB’si olan Bursa OSB her alanda örnek olmaya devam ediyor. OSB’nin Yıldızları listesine giren tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum.”