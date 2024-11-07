Bursa, havayolunda Sabiha Gökçen’e alternatif olacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yeniden bir hareketlilik başladı. Havayolu şirketleri tarifeli seferlere başlarken, havalimanının kargo taşımacılığında kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan halihazırda A-Jet ile Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Trabzon’a belirli günlerde karşılıklı seferler yapılıyor. Son olarak Sun Express de 10 Kasım itibariyle Çukurova ve Antalya seferlerini başlatacağını duyurdu. Ayrıca Bursa ve Almanya arasında da seferlerin başlaması için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan Bursa Yenişehir Havalimanı'nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 13 bin 45, dış hat yolcu trafiği 211 oldu. Böylece eylül ayında toplam 13 bin 256 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 664, dış hatlarda 6 olmak üzere toplamda bin 670’e ulaştı.

Havalimanının 10 bin metrekare kapalı alan 10 bin metrekare açık alan kargo terminali olduğunu dile getiren Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürü Mustafa Bozkurt, havalimanını genişletmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Havalimanının 2 ana pisti olduğunu söyleyen Bozkurt, acil durumlar ve sivil hava ulaşımı için de bir pist bulunduğunu aktardı. Bozkurt, eğitim uçuşlarının da başladığını söyledi. 150 uçak kapasiteli park alanı, bakım onarım hangar yerleri, iş insanlarının özel jetleri için hangar yerleri, yakıt istasyonları gibi projeleri olduğunu dile getiren Bozkurt, arazi tahsisi çözüldüğünde büyük bir yatırım olacağını da vurguladı.

Stuttgart ve Düsseldorf’a uçuşlar başlayacak

27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın ulaşılabilir bir şehir olma hedefi doğrultusunda süregelen çalışmalara dikkat çekti. Bursa Havalimanı’nın hızlı tren bağlantısıyla Türkiye’de bir ilke imza atacağını belirterek, “Türkiye'de ilk defa bir havalimanına hızlı tren istasyonu geliyor. Önümüzdeki yıl hızlı trenleri burada göreceğiz” dedi.

Bu gelişmeyle birlikte Bursa şehir merkezinden havalimanına 15 dakikada ulaşılabileceğini vurgulayan Esgin, projelerin toplumsal fayda gözetilerek stratejik şekilde kurgulandığını ifade etti. Sun Express'in devreye girmesiyle Antalya, Çukurova, Adana ve Mersin’e doğrudan uçuş bağlantısının kurulduğunu belirten Esgin, Nisan ayından itibaren Almanya Stuttgart’a haftada 2 gün ve Düsseldorf’a da 3 gün uçuşların başlayacağını da ekledi.

Esgin, Bursa’nın ulaşılabilir bir şehir olması için kentin tüm dinamiklerinin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Bursa Havalimanı’nın lojistik merkez olma potansiyelini destekleyecek bu gelişmelerin Bursa ekonomisine ve ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacağını dile getiren Esgin, “Bu projeyle Bursa, hem yolcu hem de kargo taşımacılığında önemli bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.