Bursa iş dünyası EKONOMİ’nin 3’üncü yılını kutladı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa iş dünyası EKONOMİ Gazetesi’nin 3’üncü yılını kutladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay:

“Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde, gelişmeleri doğru okuyabilmek ve güvenilir kaynaklardan beslenebilmek iş dünyamız için büyük değer taşıyor. Bursa’mızın ve ülkemizin üretim, yatırım ve ticaret alanında ortaya koyduğu performansın kamuoyuna sağlıklı bir zeminde aktarılması da bu açıdan oldukça önemli. NBE, birbirinden değerli yazar, editör ve muhabir kadrosuyla yayın hayatında benimsediği tarafsız ve sorumlu duruşuyla bu ihtiyaca güçlü bir karşılık vererek önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu vesileyle Nasıl Bir Ekonomi’nin 3. yaşını kutluyor, NBE ailesinin tüm fertlerini yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”

Bursa Ticaret Borsası (BursaTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı:

“Kuruluşunuzun 3. yıl dönümünü kutluyor, ekonomi haberciliğine sunduğunuz analitik ve güvenilir katkılar için teşekkür ediyorum. İş dünyasına sağladığınız doğru bilgi akışı ve tarım sektörünün sorunlarını görünür kılma çabanız, sektörümüz açısından önemli bir değer oluşturuyor. Bursa’nın tarım, ticaret ve sanayi ekosisteminin doğru anlaşılmasına yönelik yayınlarınızın devamını diliyor, başarılarınızın sürmesini temenni ediyorum.”

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik:

“İhracatımızın itici gücü otomotiv sektörü, neredeyse her gün yeni bir bilgiyle karşılaştığımız dönüşüm çağında güvenirliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. 3 yıldır kaliteli içerik üretimiyle sektörümüzün vazgeçilmez enformasyon platformlarından biri olan NASIL BİR EKONOMİ, ihracatçılarımız için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. OİB olarak platformunuzda yer almaktan memnuniyet duyuyor, başarılarınızın devamını temenni ediyoruz.”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin:

“İhracat ekosistemimizin büyümesinde NASIL BİR EKONOMİ gibi kaliteli medya platformları kritik öneme sahip. 3 yıldır gerçekçi, dengeli ve etkili yayıncılık anlayışıyla iş camiasına yön veren NASIL BİR EKONOMİ'yi bu anlamlı kilometre taşında kutluyor, UTİB olarak yolunuzun açık olmasını diliyoruz. Platformun bugüne kadar elde ettiği birikimle ilerleyen süreçte de sektörlerimize rehberlik etmeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.”

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir:

“İhracatçılar olarak küresel piyasaları ve dinamikleri sürekli izlerken, şeffaf ve objektif yayıncılığı daima önemsiyoruz. 3 yıldır ekonomi medyasında önemli bir açılım yaratan NASIL BİR EKONOMİ'yi UHKİB olarak gönülden kutluyor, daha nice verimli yıllara ulaşmasını arzuluyoruz. İş ekosistemimize sunduğu veri ve perspektif zenginliğiyle dikkat çeken NASIL BİR EKONOMİ'nin gelecek dönemlerde de bu çizgisini koruması temennisiyle nice başarılı yıllar diliyoruz.”

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Başkanı Özkan Kamiloğlu:

“Enformasyon ve gerçekçi yayıncılığın öneminin sürekli arttığı günümüzde, NASIL BİR EKONOMİ'nin iş camiasına sağladığı katkılar tartışılmaz. 3 yıldır ekonomi medyasında etkin bir rol üstlenen NASIL BİR EKONOMİ'nin bu değerli yıl dönümünü UMSMİB olarak kutluyor ve uzun yıllar boyunca sektörlere ışık tutmaya devam etmesini diliyoruz.”

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan:

“NASIL BİR EKONOMİ, yerel ve global dinamikleri izlediğimiz kıymetli bir mecra. Toplumun bilgilenmesine yönelik ortaya koyduğunuz emekten ötürü UYMSİB olarak şükranlarımızı sunuyor, önümüzdeki süreçte de başarıyla yayın yapmanızı diliyoruz.”

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Fatih İğrek:

“Nasıl Bir Ekonomi ailesinin 3. kuruluş yıldönümünü yürekten kutluyorum. Türkiye’de ilkeli, tarafsız ve derinlikli ekonomi gazeteciliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olarak, özellikle reel sektörün, sanayicinin ve ihracatçının sesine yer açmanız bizim için çok kıymetli. Makina İmalatçıları Birliği olarak, yatırım malı üreten, teknoloji yoğun makine imalat sanayimizin sorunlarını, hedeflerini ve başarı hikâyelerini okurla buluşturma konusundaki katkılarınız için teşekkür ediyor; önümüzdeki dönemde de iş dünyasıyla birlikte “ekonomiyi birlikte izleme ve birlikte yorumlama” ilkenizi paylaşmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Üretimin, yüksek katma değerin ve sürdürülebilir ihracatın yanında duran yayın çizginizle, nice yıllara diyorum.”

Bursa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar:

“Ekonomi gazeteciliğinin yıllardır kutup yıldızı olan bir ekibin, 3 yıldır Ekonomi Gazetesi çatısı altında devam ettirdiği saygı ve övgüye değer çalışmalarını ilgiyle izlemeye devam ediyoruz. Gazeteciliğin ekonomik ihtiyaçlardan başladığının bilinciyle iletişimsiz bir ekonomi olamayacağının da farkındayız. Yaptığınız haber, analiz ve yorumlar; gerçeklerden, o gerçeklerin ne ifade ettiğinden haberdar olmamıza ve hedeflerimizi bu gerçeklere göre planlamamıza önemli bir katkı koymaktadır. BUSİAD Ailesi olarak, 3 yılın çok ötesindeki deneyimlerinizle Türk ekonomisine koyduğunuz katkıların daha nice yıllar sürmesini temenni eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

“Ekonomi Gazetesi’nin 3. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederiz. Üç yıldır ekonomi alanında sağladığınız güvenilir, nitelikli ve objektif yayıncılık anlayışıyla sektöre değer katmaya devam ediyorsunuz. Bilgiye dayalı habercilik yaklaşımınız ve kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki katkılarınız için teşekkür eder, önümüzdeki yıllarda da aynı başarı ve kararlılıkla yol almanızı dileriz. Nice yeni başarılara ve daha uzun yıllara…”

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler:

“Ekonominin her alanını kapsayan zengin haber içeriği, derinlikli analizleri ve yorumları ile iş dünyası ve karar alıcılar için önemli bir rehber olan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin üçüncü yılını kutluyorum. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin yayın yönetmeninden muhabirine, köşe yazarlarından, idari personeline kadar her kademede emeği geçen çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum.”