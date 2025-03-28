Bursa iş dünyasının acı kaybı: Ergun Kağıtçıbaşı hayatını kaybetti

EKONOMİ/BURSA

Bursa iş ve sanayi dünyasının duayen isimlerinden Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede bugün hayata gözlerini yuman 92 yaşındaki Kağıtçıbaşı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü OSB Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) uzun yıllar Genel Sekreter olarak görev yapan Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa'nın ilk sanayi bölgesi olan Bursa OSB'nin kuruluşunda önemli rol üstlendi.

“Derin üzüntü yaşıyoruz”

Kağıtçıbaşı’nın vefatı ile ilgili bir duyuru yayınlayan Bursa Çimento, “Bursa iş dünyasının duayen isimlerinden, uzun yıllar Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) Genel Sekreter olarak görev yapmış, Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ergun Kağıtçıbaşı’nı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan, meslek hayatına avukat olarak başlayan ve 1964 yılında BTSO’da göreve başlayarak 33 yıl boyunca Genel Sekreterlik görevini sürdüren Ergun Kağıtçıbaşı, 1996-2008 yılları arasında İngiltere’nin Fahri Konsolosu olarak da önemli görevler üstlenmiştir. 1993 yılından itibaren Bursa Çimento Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bursa’ya ve iş dünyasına büyük katkılar sağlayan, saygın kişiliği ve vizyoner bakışıyla hafızalarda yer edinen Ergun Kağıtçıbaşı’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm iş dünyasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.