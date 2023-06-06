Bursa TSO, kuruluşunun 134'üncü yılını kutladı

EKONOMİ (BURSA) - Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 53 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun 134’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divan, Meclis ile Komite Üyelerinin katıldığı programda ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Odanın kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabri başında dua okundu.

Törende konuşan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, “Odamız kurulduğu günden bu yana savaşlardan küresel ekonomik krizlere, afetlerden salgınlara kadar birçok tarihi olaya şahitlik etti. Bizler Türkiye’nin çok daha güçlü bir geleceğe yürüdüğü bu dönemde, bu yürüyüşe katkılarımızı artırmak adına kentin ortak aklıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.