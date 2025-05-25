NG Kütahya Seramik ile Mehmet Ceylan Yapı güç birliği yaptı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Seramik sektöründe dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan NG Kütahya Seramik, yapı malzemeleri sektöründe 30 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Ceylan Yapı ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda NG Kütahya Seramik’in ileri teknolojiyle ürettiği yenilikçi ve büyük ebatlı ürünleri, Mehmet Ceylan Yapı’nın mağazaları ve etkin satış ağı ile İzmir ve bölge müşterileriyle buluşacak. İşbirliğinin duyurulduğu Kaya İzmir Thermal Hotel’de düzenlenen, sanatçı Derya Uluğ ve Altay’ın sahne aldığı lansmanda sektör temsilcileri bir araya geldi.

Dünyanın en büyük ebatlı porselen karo ve porselen slab koleksiyonlarını üreterek sektörde inovasyonun öncüsü olduklarını söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Bu yeni iş birliğiyle İzmir’deki varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. İzmir yapı sektörü, Türkiye’nin en dinamik pazarlarından biri. Modern mimari projeler, kentsel dönüşüm çalışmaları ve sürdürülebilir yaşam alanlarına yönelik artan talep, bu şehri sektörümüz açısından bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu dinamizme katkıda bulunmak ve İzmir’in estetik ile fonksiyonel ihtiyaçlarına en iyi çözümleri sunmak için buradayız. Yeni iş ortağımızın, müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağına olan inancımız tam” dedi.

Mehmet Ceylan: “Yapı sektörüne büyük katkı sağlayacak”

İzmir'de yapı malzemeleri sektöründe yerli ve yabancı birçok markanın ana bayiliğini üstlendiklerini ifade eden Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, “İzmir’in merkezi lokasyonlarında çok önemli mağazalarımız bulunuyor. Konut projelerinde önemli bir iş ortağıyız ve perakende alanında da oldukça güçlüyüz. Bu nedenle, Türkiye’de ve dünyada başarısını kanıtlamış, kendi sektöründe lider markalarla iş birliği yapmayı önemsiyoruz. NG Kütahya Seramik ile kurduğumuz sinerjinin, bölge yapı sektörüne büyük katkı katacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ceylan ise, dört farklı mağaza ve 50 bin metrekarelik depolama alanıyla, Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye hizmet verdiklerini belirtti. Uzun zamandır bekledikleri bir iş birliği olduğunu ifade eden Ceylan “NG Kütahya Seramik’in güçlü marka değerinin ürün portföyümüzde yer alması, satışlarımızı olumlu yönde destekleyecektir. Bu markayı, ona yakışır şekilde temsil edeceğiz” dedi.