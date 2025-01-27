Bursa’nın yatırım bütçesinin %74,4’ü ulaşıma ayrıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 9409 Karar Sayılı ‘2025 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar’ ekinde yer alan ‘2025 Yılı Yatırım Programı’ taranarak Bursa Valiliği’nce hazırlanan ‘Bursa 2025 Yılı Yatırım Programı’nda şehrin bu yılki yatırım bütçesi 37,2 milyar TL olarak belirlendi. Programda, ulaşım projeleri ilk sırada yer alırken, sağlık, eğitim ve enerji sektörleri de önemli paylar aldı.

Program kapsamında ayrılan ödeneğin %74,4’ü (27,7 milyar TL) ulaşım projelerine tahsis edildi. Sağlık sektörü %2,9 (1,1 milyar TL), eğitim ise %2,1 (805 milyon TL) pay aldı. Enerji sektörüne %3,35’lik (1,25 milyar TL) kaynak aktarılırken, tarım projelerine ayrılan bütçe %2,08 (776 milyon TL) olarak belirlendi. Turizm, madencilik ve diğer kamu hizmetleri ise toplam bütçeden daha düşük paylar aldı.

Ulaşım projeleri başrolde

2025 yılı bütçesinin büyük kısmı, Bursa’nın ulaşım altyapısını geliştirmeyi hedefleyen projelere ayrıldı. En dikkat çekici projeler arasında yer alan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı, 145 kilometrelik altyapısıyla 18,4 milyar TL’lik ek yatırım alacak. Ayrıca, Bursa Çevre Otoyolu Hasanağa Bağlantı Yolu ve Bursa Emek Şehir Hastanesi-YHT Garı projelerine sırasıyla 80 milyon TL ve 400 milyon TL kaynak aktarılacak. Bu projeler, Bursa’nın lojistik merkezi olma yolundaki hedeflerini güçlendirecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, 2025 bütçesinden toplamda 1,67 milyar TL’lik kaynak alacak. Bu bütçe, kampüs altyapılarının güçlendirilmesi ve yeni dersliklerin inşası için kullanılacak. Sağlık alanında ise Sağlık Bakanlığı’nın projeleri dikkat çekiyor. Muradiye Memleket Hastanesi Deprem Güçlendirme Projesi için ayrılan 287 milyon TL, hastane altyapısının modernize edilmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, Çekirge Devlet Hastanesi’nin tamamlanması için çalışmalar hızlanacak.

Şehrin enerji altyapısını geliştirilecek

Bursa’nın enerji altyapısını geliştirmeyi hedefleyen projelere toplamda 2,9 milyar TL kaynak ayrıldı. Botaş Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü Karacabey Kompresör İstasyonu Projesi, 1 milyar TL’lik bütçesiyle enerji sektörüne yeni bir soluk kazandıracak. Su ve kanalizasyon altyapısını güçlendiren BUSKİ Genel Müdürlüğü ise 1,9 milyar TL’lik yatırım ödeneğiyle projelerine devam edecek.

Bursa’nın turizm potansiyelini artırmaya yönelik projelere 32 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu kapsamda, Uludağ’daki suni karlama ve otopark düzenlemeleri gibi projeler hayata geçirilecek. Tarım alanında ise sulama projelerine yapılan yatırımlarla verimliliğin artırılması hedefleniyor. İznik ve Karacabey gibi bölgelerde gerçekleştirilecek sulama projelerine toplam 776 milyon TL bütçe ayrılması planlanıyor.