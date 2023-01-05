"Bursa'nın yeni sanayiye değil doğru planlamaya ihtiyacı var”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ konusunda çalışmalar devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi önderliğinde şehrin bütün dinamikleri ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan Mekansal Planlama ve Strateji Ofisi (MEPS) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ‘Üreten Bursa, Ulaşan Bursa, Yaşatan Bursa ve Yaşayan Bursa temalarıyla atölyeler düzenlendi. Aralık ayında onaylanması gereken planlar ile ilgili süreç bazı konularda yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle uzadı. Özellikle şehre yeni sanayi alanlarının kazandırılması konusunda önemli bir talebin olduğu ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ hakkında halen veriler toplanırken taraflardan gelen talepler de değerlendiriliyor. Çalışmalar hakkında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Planlar herkese açık bir şekilde yapılıyor. Atölyeler düzenliyoruz ama katılım konusunda sorun var. MEPS’te bir ekip insanları bekliyor. Bu siyasi malzeme yapılacak bir konu değil. Yeni planlara şehir olarak hep birlikte karar vereceğiz. Şehrin geleceğini planlarken 3,5 milyon Bursalı’nın ortak ihtiyaçlarına göre hareket etmeliyiz” dedi.

“Verilerin tam doğru olması gerekli”

‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşması için verilerin doğru bir biçimde sisteme dahil edilmesi gerektiğini belirten TMMOB Bursa İl Kordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Planlama ofisinin kurulmasıyla düzenli olarak veriler toplanmaya başladı. Biz de önerilerimizi çekincelerimizi ilettik. Temel olarak çok güzel çalışan bir yapı olduğunu söyleyebilirim ama bütün kararların oraya yansıdığından emin değiliz. Sanayi cephesinde de talepler konusunda bir bölünme var aslında ama temelde hepsi yeni sanayi alanları istiyor. Büyükşehir de durumu dengede tutmaya çalışıyor. Akademik odalar olarak biz ihtiyaç doğrultusunda planlama yapabilmek için mevcut durumdaki verilerin tam doğru olması gerektiğini düşünüyoruz ve bence tüm veriler doğru gelmedi. Tam kurguyu bilmeden yorum yapmak çok havada kalır. Bu işin dinamikleri arasında siyaset, ekonomi, güç dengeleri gibi çok farklı parametreler de var. Herkesin isteği var ama bazıları örtüşmüyor ve o noktalardaki çekişmeler yüzünden senaryo ortaya koyulamıyor. Mesela ulaşım ağını konuşurken bir noktaya sanayi yapılacak mı sorusu bile o noktadaki çalışmayı tıkıyor. Çünkü o gelirse bütün kurgu değişiyor, yeni bağlantılar gerekiyor. Mevcut için çok fazla öneride bulunuyoruz ama mesela yeni oluşacak sosyal konut projelerinin tam yerleri haritaya işlenmedi. Onlar da bütün kurguyu değiştirecek” dedi.

“Bütün hareketler planlı olmalı”

Şehir içindeki atıl sanayi alanlarının şehir dışına çıkarılması konusunda da net bir yol haritası olmadığını belirten Şimşek, “Bu planlar teoride doğru olsa da gerçekte uygulanması önemli sorunları da beraberinde getirebilecek bir konu. Tüm kesimlerin ortak bir mutabakata varması gerekli. Boşalan alanın ne olacağı da önemli bir mesele. Yeri doldurulacaksa dışarıya çıkarmanın çok bir anlamı da olmayacak. Atıl sanayi alanlarının taşınabileceği alternatif alan aslında çok fazla konuşulmuyor. Bizim niteliksiz, tarıma elverişli olmayan toprak parçalarının tespitini yapmamız gerekli. Yeni yerleşim konusunda da Bursa’nın içi boşaltılmadan dışarıdan göçe neden olacak çalışmalar asla önerdiğimiz bir şey değil. Her yeni yerleşme yeni bir göç demektir. Bursa bu konuda doydu. İlave klasik sanayilerin çoğalmasına şehrin ihtiyacı kalmadı. Kirletici tarafı çok az olan veriye, dijitale hitap eden sanayiye ihtiyacımız var. Kocaeli ve İstanbul’un boşaltılıp Bursa’nın sanayi ile dolmasını istemiyoruz. Biz Bursa’nın bu halini iyi etmeliyiz. Biz şehirle ilgili bütün hareketlerin planlı olması gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.

“Önce ulaşımı çözmemiz gerekiyor”

Bursa’nın gelecek planlarında ulaşım kısmını çok önemsediklerini ancak atölyelere 1 kişilik katılım kontenjanının yeterli olmadığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ülkü Küçükkayalar, “Bursa’da en büyük problemlerin başında ulaşım geliyor. Yeni planlar ile buna çözüm bulmamız gerekli. Raylı sistemin daha fazla önemsenmesi ve yeni yapılacak metroların mutlaka yer altında olması gerektiğini belirttik. Trafiği güneye yönlendirecek bir güney çevre yoluna da fazlasıyla ihtiyaç var. Planlanan tren hattına banliyö seferi eklenmesi için önerdiğimiz Burban projesi benimsendi. Ama kamulaştırılması tamamlanan Gemlik-Bursa tren hattının da o planlarda yer alamsı gerekli. Daha alt ölçekli olarak Afet durumunda acil ulaşım planı hazırlamamız gerekiyor. Bununla birlikte atıl sanayiyi bir yere toplamak yeni sanayi bölgeleri oluşumu demek. Mevcut sanayi alanlarını taşımak yerine onları rehabilite etmeye odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Şehrin büyüdüğü yöne sanayi yapılmamalı”

Şehrin büyümesiyle paralel olarak yeni sanayi alanlarının da gündeme gelmesinin doğal olduğunu belirten Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Erkan Tekin Mutlu, “Şehrin içinde kalan sanayi alanları ile özellikle doğu bölgesinde yerleşimin içinde kalan üretim alanlarının büyük bir bölümü kimyasallarla içli dışlı. Bunun oluşturduğu tehlikelerin farkında olarak zaten o alanları şehrin dışına çıkarmalıyız. Ama bunu yaparken dikkat etmemiz gereken konu şehrin büyüme yönü. Bursa İzmir tarafına doğru büyürken sanayi genişlemesini o yöne doğru yaparsak birkaç on yıl sonra sanayi yine şehrin içinde kalacak. Bu yüzden sanayi alanlarını planlarken şehrin büyümediği yöne doğru bunu yapmalıyız. Mesele Karacabey’in Bursa, Bursa’nın da Karacabey yönüne genişlemesi aradaki bölgenin şehirleşme hızı buna örnek verilebilir. Bu yüzden sanayiyi şehrin dışına çıkarırken doğru bir planlama yapılması gerekli” ifadelerini kullandı.