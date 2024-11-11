Bursa’nın yeni uluslararası fuar merkezi Yenişehir olacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa’da yıllardır tartışılan uluslararası fuar merkezinin yeterliliği gündemdeki yerini korurken İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yalçın Ertaş ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’den sürpriz bir çıkış geldi. İkili arasındaki görüşmenin ardından İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yenişehir’de uluslararası bir fuar alanı yapmak istediği duyuruldu.

Uluslararası Fuar Alanı’nın ilçeye değer katacağına vurgu yapan Başkan Ercan Özel, “İlçemizin konumu gereği bizim de uzun vadeli planlarımız arasında Yenişehir’e uluslararası fuar alanı kazandırmak vardı. Böyle bir talebin olması ve bu projenin hızlanması bizleri oldukça memnun etti. Bu nedenle de her konuda destek olmaya hazırız. Yenişehir’e kazandırılması planlanan fuar alanı sadece sanayiye ve ticarete değil, aynı zamanda Yenişehir’in gelişmesine ve daha da tanınmasına da büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

İstanbul, İzmir ve Ankara üçgeninde bulunan sanayi şehirleriyle çevrili bir bölgede konumlanan Yenişehir’in jeopolitik konumunun iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Özel, “Yenişehir kara yolu bağlantılarının ortasında yer alıyor. Uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyoruz. Yüksek Hızlı Tren Projesi’nde Yenişehir’e iki adet istasyon ayrılmış durumda. Denize çok yakın mesafede yakında yapımına başlanacak olan otoyol projesi de hazır. Yapacağımız çalışmalarla da yakın bir gelecekte Yenişehir oldukça gelişmiş bir bölge olacak. Bursa’nın yeni fuar merkezinin de ilçemizde olması bizim için artı bir değer olacaktır” diye konuştu.