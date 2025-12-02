BUSİAD: “İthalat vergilerinin Bursa’da toplanması büyük kaynak yaratır”

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’ni (BUSİAD) ziyaretinde “İthalat vergilerinin Bursa’ya kazandırılması” konusu gündeme geldi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan BUSİAD Denetleme Kurulu Üyesi ve Bursa Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özenalp, Bursa dışında ithalat yapan Bursa merkezli firmaların ödedikleri ithalat vergilerinin, basit bir işlemle Bursa’ya yönlendirilebileceğini söyledi.

Özenalp, “İstanbul, Mersin, Ankara gibi şehirlerde ithalat yapan Bursa merkezli firmalarımız, vergi ödeme anında yapacakları tek bir işlemle vergilerin Bursa’da toplanmasını sağlayabilir. Firmanızda dış ticaret işlemlerinde hangi programı kullanıyorsanız İthalat Modülü’nde, beyannamenin 1. sayfasında sol en altta ‘Say. Vergi No’ alanı bulunuyor. Bu alana 1910293914 – Bursa Defterdarlığı vergi numarasını girdiğimizde, Bursa dışındaki gümrüklerde yapılan işlemler için ödenen vergilerin yüzde 6’sı Bursa Büyükşehir Belediyemize aktarılıyor. Bu şekilde vergiler Bursa’da toplanacak ve Bursa Büyükşehir Belediyemize ciddi kaynak aktarılacaktır” açıklamasını yaptı.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da, başta BUSİAD üyeleri olmak üzere Bursa iş dünyasının bu konuda göstereceği duyarlılığının, kentin ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.